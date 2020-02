Real Madrid - Man City : LDC, Benzema répond à De Bruyne

Manchester City souhaite battre le Real Madrid en Ligue des Champions, comme l’a récemment déclaré Kevin De Bruyne. Une mission qui s'annonce difficile pour le club anglais. Karim Benzema s'est d'ailleurs exprimé sur ce choc et n'a pas hésité à afficher ces ambitions pour la C1.

La réponse de Karim Benzema à Kevin De Bruyne

C’est LE choc très attendu des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le Real Madrid accueille Manchester City ce mercredi à partir de 21 heures. Une rencontre décisive pour la saison de Manchester City, distancé en championnat par Liverpool. En effet, les hommes de Pep Guardiola comptent tout donner afin de poursuivre l’aventure dans la compétition européenne. Et ça, Kevin De Bruyne le sait très bien.

Manchester City jouera sans doute sa saison face au Real Madrid. Le milieu de terrain et ses coéquipiers ont alors à coeur d’éliminer le géant espagnol afin d’accéder au dernier carré de la Ligue des Champions. Pour Kevin De Bruyne, si les Cityzens « n'éliminent pas le Real Madrid », ils seront considérés comme des « loosers ». Man City est alors déterminé à battre les Madrilènes en vue de sauver sa saison. Mais Karim Benzema ne l’entend pas de cette oreille. L’attaquant madrilène a lui aussi l’ambition de s’imposer face à Manchester City, surtout devant le public du Santiago Bernabeu.

Le Real Madrid déterminé à aller le plus loin possible en C1

En effet, lors d’une interview accordée au site de l’UEFA, Karim Benzema a expliqué qu’il s’attend à « un match équilibré » face à Manchester City. Mais l'ancien Lyonnais garde une très grande confiance en l’effectif de Zinedine Zidane. « De toute façon à Madrid, on a dans notre tête en début de saison d'essayer de tout gagner. Ce n'est même pas d'essayer, il faut tout gagner », a-t-il assuré.

Poursuivant, le buteur français du Real Madrid estime que son équipe devra monter en puissance pour aller le plus loin possible dans la compétition. « C’est important pour nous (…) Cette année, on a envie de faire quelque chose de bien, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions », a-t-il assuré. Les hommes de Pep Guardiola sont donc avertis…