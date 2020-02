OL - Juve : Mauvaise nouvelle en provenance de Turin pour Lyon

À 48 heures du choc entre l’ OL et la Juventus en Ligue des Champions, le club turinois a enregistré le retour de deux joueurs offensifs clés.

Higuain et Pjanic disponibles contre l' OL ?

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour l’ OL qui affronte la Juventus ce mercredi (2h), au Groupama Stadium. Cela, en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. En effet, la Vieille Dame a récupéré deux joueurs importants de son effectif, avant son déplacement à Lyon.

Souffrant de douleurs du dos et absent contre La SPAL samedi dernier, Gonzalo Higuain a fait son retour à l’entrainement collectif ce lundi. L’attaquant argentin a même participé a l’intégralité de la séance. Selon Top Mercato, le buteur des Bianconeri sera bien dans le groupe de Maurizio Sarri pour le déplacement entre Rhône et Saône.

Un autre joueur non moins important de la Juve est également de retour de blessure. Il s’agit de Miralem Pjanic. Comme Gonzalo Higuain, il avait raté le match du week-end passé contre le club à Ferrare. L’ancien joueur de l’ OL (2008-2011) avait été ménagé contre La SPAL, à cause de douleurs aux adducteurs. Lui aussi devrait être dans le groupe turinois face à l’Olympique Lyonnais.

En revanche, Douglas Costa est incertain. L’ailier brésilien ne semble pas remis de sa blessure à la cuisse. Il n’a participé qu'à une partie de la séance d’entrainement et est incertain contre l’ OL. Au sujet du Coronavirus déclaré en Italie, plus précisément en Lombardie et dans le Piémont, cela ne devrait pas empêcher le déplacement des supporters de la Juventus à Lyon.

Coronavirus, les précisions des autorités du Rhône

Selon les informations de L’Équipe recueillies auprès des autorités rhodaniennes, « à ce stade, le déplacement des supporters italiens à Lyon est maintenu ». « Il n'y a pas d'arrêté d'interdiction. On ne s'oriente pas vers cette hypothèse », ont-elles confié à la source.

L’UEFA a également indiqué qu’elle était en alerte, afin de ne pas créer la psychose autour de la pneumonie virale déclarée en Chine et qui atteind le nord de l’Italie. « Il y a des relations constantes entre l'État, la Préfecture du Rhône, l'Agence régionale de santé et l'UEFA », ont confirmé les autorités lyonnaises.

Quant à l’instance du football européen, elle avait confié au quotidien de sport dimanche, qu’elle « suit de près la situation et est en contact avec les clubs et les autorités responsables ». Plusieurs milliers de supporters du club transalpin sont attendus dans la capitale des Gaules mercredi soir.