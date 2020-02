Barça : Ligue des Champions, Gerard Piqué se méfie de Naples

Défenseur du FC Barcelone, Gerard Piqué s’est exprimé sur la rencontre à venir face au SSC Naples en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Le défenseur espagnol se méfie énormément de l'équipe napolitaine.

Gerard Piqué se méfie avant d'affronter Naples

Demain mardi (21 heures), le FC Barcelone ira défier le SSC Naples lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Une rencontre que les hommes de Quique Setién abordent comme étant favoris puisque le club italien n’est pas au mieux de sa forme actuellement (6e de Serie A italienne après 25 journées). Toutefois, du côté du FC Barcelone, la méfiance est de mise comme l’a expliqué Gerard Piqué en conférence de presse.

Le Napoli est une équipe redoutable, dont se méfie énormément le défenseur espagnol. Gerard Piqué s’attend en effet à « une rencontre très compliquée » face au Napoli. Il a assuré qu'il était conscient de la tâche qui l'attendait, lui et ses coéquipiers au stade San Paolo. « Les Napolitains ont des ressources techniques et des qualités qui peuvent faire beaucoup de dégâts. Ils ont battu la Juventus et Liverpool en phase de poules. Naples est une équipe qui s'est beaucoup améliorée ces derniers temps. Nous serons très vigilants », a-t-il déclaré.

Le défenseur de 31 ans (31 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison) se méfie du SSC Naples. Toutefois, il reste tout de même confiant pour son équipe. Gerard Piqué espère que le FC Barcelone s'imposera à Naples demain soir. « Nous affrontons d'abord ce match avec une grande mentalité pour pouvoir gagner à Naples. Puis le week-end prochain, c'est une autre compétition que nous allons essayer de bien jouer », a-t-il ajouté.

Le défenseur du FC Barcelone souhaite donc s’imposer face au Napoli avant d’affronter son plus grand rival, le Real Madrid en championnat. Un Clasico tant attendu qui se déroulera dimanche prochain (21h) au Santiago Bernabeu.