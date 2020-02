Chelsea : Quand Olivier Giroud donne à réfléchir à Lampard

Les choix de Frank Lampard lui étaient défavorables ces derniers mois, mais Olivier Giroud vient peut-être de forcer un retournement de situation. Lundi en conférence de presse, le technicien anglais a loué les qualités exceptionnelles du français suite à sa prestation du week-end lors du match Chelsea - Tottenham (2-1).

Olivier Giroud, comment a-t-il retourné Frank Lampard ?

Cette saison, Olivier Giroud joue de patience sur le banc des remplaçants de Chelsea. Même s’il n’a été utilisé que 7 fois seulement en championnat et qu’il ne totalise que 284 minutes de jeu, il n’est pas fini et c’est son entraîneur Frank Lampard qui vient de s’en rendre compte. Ce dernier l’a relancé face à Tottenham de José Mourinho et l’ancien Montpelliérain n’a pas manqué l’occasion de briller.

Outre le fait qu’il a pesé sur la défense des Spurs, même sans le ballon, l’attaquant champion du monde avec l’Équipe de France a été buteur. C’est lui qui a inscrit le premier but du match victorieux (2-1) de son équipe à Stamford Bridge. Sa prestation était d’une si grande qualité que son entraîneur a avoué « Il a joué de façon fantastique, et sa relation avec Mason Mount et Ross Barkley dans le jeu sans ballon l'a été également ».

Quand le buteur tricolore fait réfléchir Frank Lampard

Même si les choix de l’entraîneur britannique doivent se confirmer avant de dire qu’ Olivier Giroud a inversé la tendance, un propos du décideur laisse penser qu’on pourrait revoir le tricolore sur le terrain très prochainement. « Je sais que je peux compter sur Olivier. Il est professionnel, il a des qualités, et il a été très bon. Donc il m'a évidemment beaucoup donné à réfléchir. », a déclaré Frank Lampard à propos du français.

Olivier Giroud, souffrant de manque de temps de jeu, avait demandé à quitter Chelsea lors du mercato hivernal. Sur les petits papiers de l'Inter Milan qu'il souhaitait rejoindre, l'attaquant de 33 ans était aussi courtisé par l' Olympique Lyonnais. Il était finalement resté au club londonien faute de profondeur en attaque sur le banc, une décision que Lampard ne devrait pas regretter.