Barça : LdC, Quique Setien formule un voeu pour un Napolitain

Le Barça va défier le SSC Naples ce mardi soir en match aller des 8es de finale de la Ligue des champions. L’entraîneur barcelonaisQuique Setien souhaite qu’un joueur du club italien ne soit pas dans son bon jour.

Quique Setien admiratif de Fabian Ruiz

Le SSC Naples recevra le Barça ce mardi soir. Ce sont des retrouvailles entre Fabian Ruiz et Quique Setien, le premier ayant été entraîné par le second au Betis Séville. Le technicien catalan garde un bon souvenir du joueur napolitain. Un joueur pour lequel il déclare avoir « beaucoup d’affection ». L’entraîneur espagnol sait que Fabian Ruiz « est également très aimé (à Naples, ndlr) ». Ce qui ne l’étonne pas vu l’« évolution spectaculaire » et le comportement du joueur.

Quique Setien souhaite un mauvais match à Fabian Ruiz

Le technicien du FC Barcelone a beau aimer son ancien joueur, il ne lui souhaite pas un bon match face à son équipe. Le technicien de 61 ans espère que Fabian Ruiz « ne montrera pas toute l’étendue de son talent » contre les Barcelonais ce soir.

Fabian Ruiz dans le viseur du Barça ?

Le Barça aura besoin de se renforcer en fin de saison pour rajeunir son effectif vieillissant. Selon de récentes rumeurs, les recruteurs catalans seraient attirés par le profil de Fabian Ruiz. Rien d’étonnant à cet intérêt puisque Quique Setien se montre bien élogieux envers ce dernier.

Mais le SSC Naples ne semble pas très chaud pour libérer son joueur. Pour se donner de grandes chances de conserver l’attaquant espagnol, les dirigeants napolitains auraient entamé des négociations pour une prolongation. L'objectif, c’est d’introduire une clause libératoire de 180 millions d’euros dans son contrat. Un prix très élevé qui pourrait faire reculer le Barça et aussi le Real Madrid, également attiré par le talent du Napolitain de 23 ans.