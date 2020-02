PSG : Une seule condition à remplir et Paris remporte la C 1

Le PSG court clairement après la Ligue des Champions depuis l’arrivée de Nasser Al-Khelaïfi. Mais le Paris Saint-Germain ne remporterait pas la coupe aux grandes oreilles aussi longtemps qu'il ne remplirait pas une condition.

PSG : les joueurs invités à avoir du caractère comme les Marseillais en 1993

Le PSG veut remporter la Ligue des Champions. Pour Jean-Philippe Durand, il faudrait alors que les joueurs aient du caractère et la volonté de tirer dans le même sens. Selon l’ancien Marseillais, c’est bien ce qui avait permis à l’ OM de remporter la Coupe d’Europe en 1993. Sur les antennes de RMC Sport, le champion d’Europe 1993 a expliqué qu’ « en termes de caractère, de mentalité, d’état d’esprit… », l’ Olympique de Marseille était irréprochable et les joueurs avaient « vraiment un but commun, celui d’aller au bout ».

Un dirigeant comme Bernard Tapie pour le club parisien ?

Mais l'ex-Olympien a surtout pointé le laxisme de la direction parisienne. Jean-Philippe Durand a assuré que l’ OM « n’aurait pas gagné la Coupe d’Europe sans être managé par un homme comme Tapie, qui savait tirer le maximum de chaque joueur ». Autrement dit, pour que le club de la capitale ait de grandes chances de remporter la Ligue des Champions, il faut un dirigeant de caractère comme l’ancien boss des Phocéens. L’agent de joueurs estime que « si Tapie était au PSG aujourd’hui… », le club aurait « plus de chances de gagner la Coupe d’Europe… ».

Car Bernard Tapie était très à cheval sur la discipline et l’implication et n’aurait pas permis tout ce laisser-aller au PSG, comme l’anniversaire de Neymar 2 jours avant un match. Des pratiques qui ne seraient pas tolérées dans d’autres grosses écuries européennes comme la Juventus Turin, Liverpool ou le Bayern Munich.