Asse : L’agent de Ruffier, sortie de Puel, Jessy Moulin parle

La folle semaine de l’ Asse, entre la sortie de l’agent de Ruffier et la déclaration de Puel, s’est soldée par un match nul 1-1 contre Reims. Jessy Moulin qui a gardé les buts de l’ Asse ce week-end s’est exprimé sur l’ambiance au club.

Comment l' Asse sortira-t-elle du conflit Claude Puel - Stéphane Ruffier ?

En pleine saison catastrophique, l’ As Saint-Étienne est passée tout près d’une victoire le week-end passé face à Reims. La tempête souffle toujours entre Claude Puel et Stéphane Ruffier. La relation entre l’entraîneur et le principal gardien de l’équipe s’est dégradée. Cette situation a amené l’agent du gardien des Verts à faire une déclaration qui n’a pas amusé le technicien de l’ Asse.

Claude Puel a sanctionné Stéphanois Ruffier en l’écartant de son groupe face au Stade de Reims. C’est Jessy Moulin qui a remplacé le portier titulaire de l’ As Saint-Étienne pour ce match. En conférence de presse, l’ancien coach de Leicester a banalisé Patrick Glanz, l’agent de Ruffier, ainsi que sa déclaration disant que c’est l’entraîneur qui est le problème du club.

Il a fait savoir qu’il trouvait «regrettables » les propos de l’agent de Ruffier avant d’ajouter : « C’est regrettable pour Stéphane de s’entourer de la sorte, de cet individu. Après, c’est son problème ». Pour ce qui est de détails de ce qui l’oppose à son portier, le coach de l’ Asse a répondu qu’il « n’y a pas grand-chose à commenter, cela n’en vaut pas la peine.»

Jessy Moulin livre sa position sur l'ambiance au club ?

Jessy Moulin qui profite de ces tensions entre Stéphane Ruffier et Claude Puel ne s’est pas vraiment étalé sur ce qui les divise. Il a tout juste reconnu que dans « la préparation, dans tout, c’était assez particulier » cette semaine qui vient de s’écouler. Lui se place au-dessus de cette histoire puisqu’il a affirmé « comme d’habitude, j’essaie d’être présent et de faire ce qu’on attend de moi en soutenant l’équipe. Voilà ce que j’essaie de faire aujourd’hui. »

Malgré toute la tension qui règne aujourd’hui autour de l’ As Saint-Étienne, Jessy Moulin confie « l’équipe a été bien accueillie. On a eu l’occasion de discuter avec les supporters. » Et la victoire manquée de justesse par les Verts passe pour un renouveau dans l’état d’esprit. « Je trouve qu’il y a une bonne entente entre nous et aujourd’hui il y a quelque chose qui commence à se réparer, à repartir, donc il faut utiliser ça pour la fin de la saison », a confié le portier à présent numéro 1 à l’ Asse sur le site de son club.