OM : Grosse inquiétude après la défaite contre le FC Nantes

Après une série de 14 matches de Ligue 1 sans défaite, l’ OM a été battu par le FC Nantes (1-3), samedi lors de la 26e journée. Christophe Dugarry se dit inquiet du manque de relais à l' Olympique de Marseille en cas de contre-performance de Dimitri Payet ou de Steve Mandanda.

L’ OM inefficace en cas de contre-performance de Payet ou de Mandanda

Dimitri Payet n’a pas été flamboyant contre les Nantais. Ce qui est une des raisons de la défaite des Marseillais vu qu’il y a une Payet-dépendance. Christophe Dugarry le sait. Mais l’ancien attaquant phocéen a expliqué dans Team Duga sur RMC Sport que « Payet ne peut pas réussir tous les matchs, il peut avoir des moments plus difficiles et délicats… ».

Le consultant aurait préféré que les autres joueurs se montrent capables de prendre le relais en cas de contre-performance de Dimitri Payet. Il souhaite que des joueurs comme « Rongier, Benedetto ou encore Maxime Lopez » soient plus décisifs.

Enfin, selon Christophe Dugarry, il faut se garder de « toujours remettre les responsabilités des défaites sur Mandanda et Payet… ». Et il faut d’autant s’inquiéter que les autres joueurs ne se révoltent pas quand le gardien et le milieu sont contre-performants.

Steve Mandanda et Dimitri Payet transparents contre le FC Nantes ?

Il existerait une Mandanda-dépendance et une Payet-dépendance à l’ OM. Alors, pour expliquer la défaite contre le FC Nantes, on brandit facilement la prestation moyenne des deux joueurs. Mais il faut voir si le champion du monde et le Réunionnais ont été vraiment transparents contre les Canaris.

On se rappelle le bon tacle de Steve Mandanda en dehors de sa surface de réparation pour annihiler une véritable occasion de but des Nantais. Un gardien transparent ne se comporte pas ainsi. Quant à Dimitri Payet, il ne lui a pas manqué de faire de bons centres qui n’ont hélas pas été exploité par ses coéquipiers.

Non, l’ancien Havrais et l’ex-Hammer n’ ont pas été transparents contre les Nantais. Ce sont surtout les hommes de Christian Gourcuff qui ont bien joué le coup.