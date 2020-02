ASSE : Après Ruffier, un autre coupable désigné à Saint-Étienne

Les difficultés de l’ ASSE en ce moment ne sont pas du seul fait de Stéphane Ruffier. Selon Habib Beye, Claude Puel est autant responsable des mauvais résultats des Verts que le portier.

ASSE : Ruffier n’est pas le seul responsable, selon Beye

Claude Puel a écarté Stéphane Ruffier de son équipe. Le gardien de but N°1 de l’ ASSE n’était pas dans le groupe contre le Stade de Reims (1-1), dimanche dernier. Et il n’est pas certain d’être convoqué pour le derby contre l’ OL, le 1er mars. Le portier de 33 ans est accusé par son entraîneur d’être moins impliqué à l’entrainement et moins décisif lors des dernières journées.

En effet, l’AS Saint-Étienne est sur une série de quatre défaites et un nul et pointe à la 15e place au classement de Ligue 1, après 26 journées. Selon l’agent de Stéphane Ruffier, son poulain n’est qu’un bouc émissaire, il n’est pas le responsable de l’impasse que l’ ASSE traverse en ce moment.

Habib Beye ne dit pas le contraire. « Le problème de Saint-Étienne est ailleurs que dans la cage. Il est dans les buts, mais il est aussi ailleurs. Il n'est pas que sur Ruffier », a-t-il fait remarqué sur la chaîne de télévision cryptée.

Habib Beye pointe le projet de jeu de Claude Puel

Dans son analyse du jeu des Stéphanois, le consultant de Canal+ note que Claude Puel n’arrive toujours pas à mettre en place son projet de jeu. « Collectivement, on a du mal à comprendre quel est le projet de jeu depuis des semaines et des semaines. C'est aussi ça la problématique », a-t-il souligné ensuite.

D’après l’ancien joueur de l’OM, Claude Puel est aussi le problème de l’ ASSE. « Je regarde Saint-Étienne chaque week-end et j'ai du mal à dégager un projet de jeu bien précis, quelque chose que Puel met en place. On a l'impression que cette équipe ne lui ressemble pas. C'est aussi un problème d'entraineur et de management », a déclaré Habib Beye.