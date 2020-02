OL - ASSE : Loïs Diony sait ce qu’il faut pour gagner le derby

Loïs Diony, attaquant de l’ ASSE, a annoncé la couleur sur le derby retour contre l’ OL, le dimanche 1er mars (21h) à Lyon.

ASSE : Loïs Diony demande un supplément d'âme face à l' OL

Revenu sur le nul concédé au Stade de Reims (1-1), Loïs Diony a donné le ton sur le derby retour entre l’ ASSE et l’ OL. D’après l’avant-centre, les Verts devront être plus que déterminés contre leurs rivaux lyonnais, afin de remporter le derby. « Ce sont ceux qui en voudront le plus qui remporteront ce derby », a-t-il confié au quotidien Le Progrès.

L’AS Saint-Étienne sera orpheline au Groupama Stadium, car ses supporters ont été interdits de déplacement à Lyon par les autorités du Rhône. Cependant, ce ne sera pas un gros handicap pour les Stéphanois selon Loïs Diony. D’après ce dernier, « les Lyonnais seront aussi sous pression parce qu’ils ont besoin de points ».

Bien avant d’évoquer l’important match contre le voisin et ennemi, l’attaquant de l’ ASSE a conseillé aux Verts de ne pas se laisser abattre par la spirale négative, mais plutôt « redresser la tête et passer au match suivant ».

Loïs Diony optimiste sur la fin de saison de l' ASSE

Le joueur de 27 ans a fini son intervention avec des propos empreints d’optimisme. « On est dans une période où la réussite n’est pas avec nous, ça va bien finir par tourner comme lorsque le coach est arrivé où l’on gagnait sur des petits (1-0) », a-t-il rassuré dans le journal régional.

Il faut signaler que l' ASSE a un calendrier très compliqué. Après le derby contre l'Olympique Lyonnais, l'équipe de Claude Puel recevra Bordeaux, puis se déplacera ensuite sur le terrain de l'AS Monaco (5e). Le Stade Rennais (3e), le PSG (1er), le LOSC (4e) et l'OGC Nice sont également dans le programme des Verts.

Rappelons que Loïs Diony a joué 13 matchs, toutes compétitions confondues cette saison, dont 10 en Ligue 1. Il a inscrit seulement 2 buts en Championnat.