AS Monaco : Ligue 1, Ben Yedder se prononce sur l’objectif podium

Wissam Ben Yedder, attaquant de l’AS Monaco, a livré son avis sur le podium de Ligue 1 qui reste l’objectif majeur du club de la Principauté.

Wissam Ben Yedder rêve du podium, mais...

Sortie de la zone rouge de relégation, l’AS Monaco rêve de nouveau du podium. C’était d’ailleurs son objectif en début de saison, avant de se retrouver en grande difficulté, lors de la première moitié de la saison.

Désormais 5e du championnat, à 5 points de la 3e place occupée par le Stade Rennais, le club de la Principauté a ses cartes en main pour finir sur le podium. Mais Wissam Ben Yedder n’y croit pas trop, bien qu’il en rêve. Selon le meilleur buteur du club du Rocher, les deux premières places sont quasiment inaccessibles.

En effet, le PSG caracole en tête avec 65 points et l’ OM suit avec 52 points. Or, l’AS Monaco ne compte que 39 points, soit 13 points de moins que Marseille et 26 de moins que le Paris SG. « Je pense que les deux sont très hauts. Il faut être réaliste », a confié l’avant-centre monégasque, à beIN Sports.

Il ne reste donc plus que la 3e place, aussi qualificative pour la Ligue des Champions. Une place convoitée par 6 clubs au moins, évidemment en plus de l’AS Monaco. Il s’agit notamment du Stade Rennais, du LOSC, de l’ OL, du Montpellier HSC, de l’OGC Nice ou encore du FC Nantes. Dès lors, Wissam Ben Yedder admet que la bataille entre ces nombreux concurrents s’annonce très rude. « Cela va être un peu plus compliqué », a-t-il souligné.

Une place en Ligue Europa pour l' AS Monaco ?

Malgré son pessimisme, le Tricolore garde quand même un oeil sur une des places qualificatives à l’Europe. À défaut de la C1, le joueur décisif de Monaco pourrait bien se contenter de la C3. « C’est vrai que l’idée, ce serait de se qualifier pour une compétition européenne. Ligue des Champions ou Europa League, on verra en fin de saison », a-t-il conclu.

Notons que Wissam Ben Yedder est co-meilleur buteur de la Ligue 1 avec Kylian Mbappé du PSG (16 buts chacun).