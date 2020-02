OM : Nouvelle officialisation à l’ Olympique de Marseille

L’ OM a signé un partenariat de sponsoring avec Hotels.com. L’ Olympique de Marseille a annoncé ce nouveau partenariat via un communiqué.

L’ OM s’emballe pour son partenariat avec Hotels.com

L’ OM a signé un nouveau partenariat de sponsoring avec Hotels.com. La marque est désormais le « fournisseur officiel de l'hébergement de l'Olympique de Marseille » jusqu’en juin 2022. Dans un communiqué, le directeur général marseillais Laurent Colette a déclaré que les dirigeants olympiens sont « fiers d’être le partenaire d’une marque internationale telle que Hotels.com ». Le responsable phocéen a ajouté que l’ OM accueillait « Hotels.com avec enthousiasme et ambition… » et se réjouissait de travailler avec la marque « au cours des trois prochaines années ».

Quel intérêt de signer pour Hotels.com ?

Le tout est maintenant de savoir en quoi consiste concrètement ce partenariat de sponsoring entre l’ Olympique de Marseille et Hotels.com. Bien sûr qu’un tel partenariat est toujours signé dans un but financier. Pour sa part, Hotels.com aura son logo sur les maillots de l’écurie marseillaise (domicile, extérieur ou troisième maillot) lors des matches de Ligue 1. Le nouveau sponsor s’affichera aussi sur les panneaux d'affichage et l'écran géant dans les stades. Enfin, Hotels.com apparaîtra en ligne, sur les réseaux sociaux de l’ OM et dans les envois d’e-mail.

D’autres partenariats de sponsoring envisagés ?

L’ Olympique de Marseille est visiblement satisfait de signer avec Hotels.com. Ce qui ne devrait pourtant pas empêcher la signature d’autres partenariats de sponsoring. Tout dépendrait des termes de l’accord. Mais les accords de sponsoring sont fortement liés aux performances du club. Ainsi, en cas de bons résultats sportifs, un club verra les sponsors lui courir après. Ce qui est probablement le cas de la formation olympienne, très performante cette saison.