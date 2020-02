Real Madrid: LDC, Benzema dévoile son plan contre Manchester City

Le Real Madrid accueille ce mercredi Manchester City dans le cadre des 8es de finales aller de la Ligue des Champions. Karim Benzema s’est exprimé sur cette rencontre européenne et a livré son plan pour venir à bout des Cityzens.

Karim Benzema, son unique plan pour battre Manchester City

Ce mercredi à partir de 21 heures, le monde du football aura les yeux rivés du côté du Santiago Bernabeu. Et pour cause, le Real Madrid accueille Manchester City en huitième de finale de la Ligue des Champions. Un choc très attendu du côté de la capitale ibérique.

Tenue en échec la semaine dernière à Levante (défaite 1-0), l’équipe de Zinedine Zidane ne devra pas repérer les mêmes erreurs. Les Madrilènes, qui n’étaient pas parvenus à trouver le chemin des filets, devront se ressaisir et vite réagir afin de s’imposer à domicile face aux Cityzens. Et pour ce choc européen, le Real Madrid pourra compter sur son leader offensif, Karim Benzema.

L’avant-centre madrilène affiche d’excellentes statistiques personnelles (18 buts et 9 passes décisives en 33 matchs, toutes compétitions confondues). De quoi lui donner la confiance. « Cette année, on a envie de faire quelque chose de bien, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions », a-t-il déclaré lors d'une interview accordée au site de l’UEFA.

Performant face au but, Karim Benzema n’a qu’un seul plan face à Manchester City. « C’est de gagner. Chaque fois, c’est de gagner. Bien sûr que l’on regarde ce que fait l’équipe adverse. Mais après, on se concentre sur nous. On essaie de tout gagner », a-t-il indiqué.

Toutefois, Karim Benzema s’attend à une « rencontre équilibrée » face aux Cityzens. « City est une bonne équipe, qui a un très bon entraineur (Pep Guardiola, ndlr). Une équipe qui joue au ballon, qui n’a pas peur de faire beaucoup, beaucoup de passes », a-t-il confié. Le buteur français ne sous-estime pas l'équipe adverse, mais reste confiant pour l’avenir européen du Real Madrid.