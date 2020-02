Toulouse FC Mercato : Baptiste Reynet menace de claquer la porte

Baptiste Reynet, gardien de but du Toulouse FC, n’est pas content de sa mise sur la touche et menace ouvertement de claquer la porte.

Toulouse FC : Baptiste Reynet se sent trahi !

Baptiste Reynet n’est plus le gardien de but titulaire du Toulouse FC, depuis l’arrivée de Lovre Kalinic d’Aston Villa en janvier 2020. Il est désormais relégué sur le banc de touche toulousain. Dans une longue interview dans France Football, le portier français accuse le président des Violets. Car selon lui, « on a imposé un autre gardien » au nouvel entraîneur Denis Zanko, même si ce dernier soutient que « la décision » a été prise de façon « collégiale ».

« Quand j'ai appris qu'un nouveau gardien arrivait, cela a été brutal. Je ne m'y attendais pas du tout. J'ai pris ça comme une sorte de trahison, comme si on me plantait un couteau dans le dos. J'ai vraiment été touché », a expliqué Baptiste Reynet à l’Hebdomadaire.

Pour dédouaner le successeur d’Antoine Kombouaré, le gardien de but de 29 ans a rappelé que c’est bien Denis Zanko qui l’avait « nommé capitaine », car ce dernier « louait son professionnalisme, son état d'esprit, son envie de tout donner pour sauver le club ».

Reynet prêt à ouvrir la porte de sortie du Toulouse FC, si...

« Tombé de haut » d’après ses propres mots, Baptiste Reynet se tient prêt à prendre une décision sur son avenir au Toulouse FC, s’il ne retrouve pas son poste de N°1. En tout cas, il menace même déjà. « Si on m’empêche de jouer, je serai bien obligé d’en tirer les conséquences », a-t-il prévenu.

Il faut rappeler que l’ancien portier du Dijon FCO et du FC Lorient est sous contrat avec le club de la Ville Rose, jusqu’à fin juin 2022. Son coût sur le marché des transferts est évalué à 4 millions d'euros, selon Transfermarkt.