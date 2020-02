Real Madrid - Man City : Gareth Bale, un retour très attendu

Régulièrement écarté du groupe du Real Madrid, Gareth Bale devrait faire son retour à la compétition lors du choc contre Manchester City en huitième de finale de la Ligue des Champions. Un retour du buteur gallois très attendu dans la capitale ibérique.

Gareth Bale, une solution offensive pour Zinedine Zidane

C’est sans doute l’un des grands chocs de ces 8es de finale de la Ligue des Champions. Le Real Madrid accueille Manchester City ce mercredi (coup d’envoi 21 heures) au Santiago Bernabeu. Et le club madrilène abordera cette rencontre européenne dans un contexte particulier.

En effet, le club madrilène a perdu sa place de leader du championnat suite à la défaite (1-0) face à Levante. Les Merengues, qui ne sont pas parvenus à trouver les chemins le week-end dernier, devront se remettre la tête à l’endroit le plus rapidement possible en tentant de battre Manchester City avant le Clasico contre le FC Barcelone (prévu dimanche prochain).

Pour ce choc européen, le Real Madrid sera privé de sa recrue estivale, Eden Hazard. L’international belge, qui a subi une autre blessure à la cheville la semaine dernière, est forfait pour cette réception. Mais Zinedine Zidane dispose de jolies solutions de rechange, notamment avec Gareth Bale. Utilisé avec parcimonie depuis le début de la saison, l’attaquant gallois devrait être titulaire face aux Cityzens.

Un Gareth Bale des grands soirs ?

En effet, Marca rêve d’une belle victoire du club madrilène face à Manchester City grâce à un « Gareth Bale des grands soirs ». Le Gallois a manqué le match face à Levante pour « cause de maladie ». Il va mieux et devrait être opérationnel pour le match contre Man City. L’attaquant gaucher postule donc à une place de titulaire et pourrait profiter de l’absence d’Eden Hazard pour se relancer au sein du club madrilène. Le Real Madrid pourra également compter sur Karim Benzema pour tenter d’écoeurer Manchester City demain soir en Ligue des Champions.