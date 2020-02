OM Mercato : Florian Thauvin a un plan surprise pour son avenir

Florian Thauvin est censé retrouver la compétition avec l’ OM dans les tout prochains jours. Tout le monde espère un retour rapide à son meilleur niveau pour l’ailier droit de l’ Olympique de Marseille. Mais ceux qui souhaitent cela n’ont pas les mêmes objectifs.

Retour rapide de Thauvin à son top niveau, des objectifs différents ?

Florian Thauvin devrait faire son grand retour avec l’ OM lors de la réception de l’ Amiens SC. Un retour à la compétition très attendu à tous les niveaux de l’ Olympique de Marseille. Les joueurs seraient très heureux de retrouver un coéquipier après environ 6 mois d’absence. Quant à André Villas-Boas, il fait déjà de l’ancien Magpie le renfort marseillais sur la fin de la saison. Enfin, Jacques-Henri Eyraud et son staff souhaitent également un retour rapide de l’Orléanais à son meilleur niveau. Tout le monde serait donc heureux de voir le champion du monde revenir puis retrouver rapidement son top niveau.

Mais là où les choses pourraient se gâter, c’est que tout le monde ne semble pas avoir le même objectif pour un retour rapide de Florian Thauvin à la compétition. Pour André Villas-Boas et ses joueurs, avec un retour rapide à son meilleur niveau, l’ancien Bastiais serait d’un apport capital à l’écurie olympienne sur cette fin de saison. Quant à Jacques-Henri Eyraud et Paul Aldridge, ils souhaitent voir le joueur retrouver rapidement son meilleur niveau dans le but de le vendre cher en fin de saison. Mais s’il ne veut pas s’en aller l’été prochain, il faudrait alors qu’il accepte d’être prolongé sans revalorisation salariale.

Florian Thauvin a tranché pour son avenir

Mais Florian Thauvin a son mot à dire concernant son avenir puisqu’il est encore sous contrat jusqu’en juin 2021. Et selon le compte Twitter benben onlyOM, envisager de prolonger l'ex-Lillois sans augmentation relève tout simplement de la plaisanterie. D’ailleurs, le joueur de 27 ans aurait déjà une idée assez claire de son avenir. Ainsi, il envisage d’aller jusqu’au bout de son contrat avec l’ OM « pour négocier au mieux son futur contrat et sa prime à la signature ».