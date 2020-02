OL - Juventus : Aulas prend des mesures, les supporters protestent

L’ OL a décidé de prendre des dispositions particulières au Groupama Stadium, pour éviter d’être sanctionné par l'UEFA. Cela lors du match aller contre la Juventus, en 8e de finale de la Ligue des Champions, ce mercredi (21h). Les supporters du club ne sont pas d'accord avec les mesures.

L' OL va mettre les filets devant les Kops contre la Juventus

Sous le coup d’un sursis de l’UEFA, l’ OL ne veut plus se faire sanctionner par l’instance européenne du football européen. Du coup, Jean-Michel Aulas a décidé de mettre des filets de protection devant les Kops, lors de la réception de la Juventus en Ligue des Champions. Mais également lors du derby contre l' ASSE et face au PSG, en demi-finale de la coupe de France.

« L’Olympique Lyonnais regrette de devoir appliquer ce dispositif et compte sur la compréhension et le soutien massif du public présent dans l’ensemble des tribunes mercredi soir… », a déclaré le club rhodanien.

Même si dans son communiqué officiel, l’ OL s’est dit désolé pour ces mesures à l’encontre de ses supporters, il a rappelé que le club est « sous la menace d’un match à huis clos ». Du coup, ces dispositions particulières et contraignantes s’imposent aux Lyonnais.

« Compte tenu des risques de voir se répéter des comportements incivils et dangereux en l’absence de filets (jets de projectiles), le club est contraint, malgré ses souhaits, de mettre en œuvre les mesures nécessaires au maintien des conditions de jeu et entend se préserver ainsi de toute menace de sanction », a expliqué Jean-Michel Aulas.

L' OL sous la menace d'un huis clos face à la Vieille Dame

Pour mémoire, Lyon a été lourdement et à plusieurs reprises sanctionné par le passé pour des jets de projectiles. Le club de la capitale des Gaules est dans le collimateur de la commission de discipline de l’UEFA. Cela, à cause des incidents survenus pendant et à l'issue du match nul contre le RB Leipzig (2-2), lors de la 6e et dernière journée de la phase de poule de la Ligue des Champions.

Pour ces faits, à la demande de l’UEFA, l’Olympique Lyonnais passe encore en commission de discipline ce jeudi 27 février 2020.

Les Kops nord et sud protestent contre la décision d'Aulas

Face aux mesures restrictives de leur club, les supporters des virages nord et sud ont exprimé leur désaccord. Ils protestent contre la décision de Jean-Michel Aulas. « À défaut d’avoir des joueurs capables de trouver le chemin des filets régulièrement, le club a décidé de nous en remettre (des filets) devant notre virage (sud) pour le match de mercredi contre Turin, contre les chiens verts et contre Paris (autant aller à fond dans la psychose et la bêtise) », a écrit le groupe Lyon 1950.

« Nous constaterons, par cette décision absurde, que tout le travail de prévention que nous menons auprès des membres est donc sans intérêt. Le message est bien reçu », a déploré le Kop Sud. Ces supporters se sentent en effet humiliés d’assister, « au travers des mailles du filet, ce qu’il se passe (ou pas, pour rester dans la lignée des piteuses prestations) sur le terrain ».