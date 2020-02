PSG : Exclu contre Bordeaux, Neymar soupçonné par Tony Chapron

Neymar a été exclu contre Bordeaux, en toute fin de match, suite à deux cartons jaunes. L’arbitre retraité Tony Chapron soupçonne le maitre à jouer du PSG d’avoir cherché le rouge.

Décision pour Neymar ce mercredi 26 février

Neymar voulait jouer tous les matchs du PSG, afin d’avoir du rythme contre le Borussia Dortmund. Il s’était plaint d’avoir été préservé trop longtemps, avant le match aller perdu (2-1) contre le club allemand, au Signal Iduna Park.

Expulsé (dans le temps additionnel) face à Bordeaux, le meneur de jeu du Paris Saint-Germain connaîtra la durée de sa suspension mercredi soir. Cela à l’issue de la réunion de la commission de discipline de la LFP. Mais la certitude est qu’il sera suspendu pour un match au minimum.

Dans ce cas, il devrait rejouer le 4 mars contre l’ OL en demi-finale de la Coupe de France. Soit après 10 jours de coupure et à une semaine du match retour contre le Borussia Dortmund. Mais vu la nervosité de Neymar, alors que le PSG menait (4-3) dans le temps additionnel, Tony Chapron estime que le Brésilien a peut-être cherché volontairement son exclusion.

Neymar a-t-il provoqué son exclusion contre Bordeaux ?

« Plutôt que de temporiser à la 92e minute, que fait Neymar ? Il joue vite. Il y a 4-3, une faute contre lui… Il devrait temporiser. Il a voulu accélérer et il accélère quoi ? Sa chute. Il a perdu sa lucidité. Il fait cette faute ridicule sur (Yacine Adli, ndlr) », a relaté l’ex-arbitre.

« Je me suis demandé au cours de ce match, si Neymar avait envie de le finir », a commenté l’arbitre, désormais consultant sur Canal+. « Il a commencé très tôt en protestant sur le 2e but de Bordeaux parce qu’il voulait la fin de la mi-temps avant. Il a aussi taclé à la 49e, qu’il aurait pu rater. Il fait aussi un tampon une minute plus tard. Parfois, je me demande si Neymar est bien sur le terrain », a rappelé l’expert, dans des propos rapportés par Paris Fans.

Au vu de l’excitation du N°10 du Paris SG, Tony Chapron estime que Thomas Tuchel aurait été bien inspiré, en le sortant avant son expulsion.