Real Madrid - Man City : Grosse surprise dans le groupe de Zidane

Le Real Madrid affronte Manchester City ce mercredi (21h) en 8e finale de la Ligue des Champions. Et Zinedine Zidane a dévoilé son groupe de joueurs retenus pour ce choc tant attendu.

Zinedine Zidane se passe des services de Rodrygo Goes

Le Real Madrid est une nouvelle fois l'un des principaux prétendants au titre de champion d'Europe. Triple vainqueur consécutif de la Ligue des Champions, le club madrilène arrive avec confiance pour ces huitièmes de finale. Mais le club de Zinedine Zidane aura fort à faire face à un adversaire de taille.

En effet, le Real Madrid accueille Manchester City ce mercredi à Santiago Bernabeu. Le club madrilène espère s’imposer à domicile face aux hommes de Pep Guardiola. Pour tenter de battre les Cityzens, Zinedine Zidane a fait confiance à un groupe de 19 joueurs. Comme pressenti, Gareth Bale a fait son retour dans le groupe du Real Madrid. L’international gallois, absent lors de la défaite à Levante, a été convoqué pour ce choc européen. Luka Jovic est également présent. Le buteur serbe sera de la partie.

Toutefois, le Real Madrid sera privé de certains éléments offensifs. Le club madrilène devra jouer sans Eden Hazard. On savait le Belge victime d’une blessure à la cheville. Il n’est pas encore remis et manquera la réception de Manchester City. Il n’a donc pas été convoqué pour ce choc. Mais la grosse surprise est sans doute la non-convocation de Rodrygo Goes.

Le jeune attaquant brésilien, héros du triplé contre Galatasaray en phase de groupes de la Ligue des Champions, a progressivement perdu sa place dans le onze de départ madrilène. Le joueur de 19 ans a été expulsé dimanche lors d'un match avec la Castilla et ne participera pas à la réception de Manchester City. Le milieu de terrain James Rodriguez manquera également cette rencontre.

Le groupe de Real Madrid

Gardiens : Courtois, Areola, Altube

Défenseurs : Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Mendy

Milieux de terrain : Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco

Attaquants : Benzema, Bale, Lucas Vazquez, Luka Jovic, Vinicius Jr