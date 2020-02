OL - Juventus : Quel plan anti Cristiano Ronaldo pour Rudi Garcia

Rudi Garcia a évoqué sa stratégie contre Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers. C'était en conférence de presse ce mardi, en vue du choc entre l' OL et la Juventus en Ligue des Champions, mercredi (21h).

Rudi Garcia redoute Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers

C’est bien la Juventus de Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Blaise Matuidi, Douglas Costa, Leonardo Bonucci, Gonzalo Higuain ou encore de Miralem Pjanic que l’ OL affronte, ce mercredi 26 février (coup d’envoi à 21h), à Décines. Avant ce choc, Rudi Garcia était face à la presse, pour évidemment évoquer ce 8e de finale aller de la Ligue des Champions.

Dans un premier temps, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a reconnu le statut de favori de la Vieille Dame. « La Juventus a de grands objectifs et s’inscrit dans la quête de gagner la Champions League avec l’arrivée de Ronaldo. Cela rehausse le niveau de compétitivité de cette équipe et donc le niveau de l’adversité », a-t-il déclaré dans des propos sur OLweb.

Rudi Garcia s’est ensuite prononcé sur la Juve version Maurizio Sarri, entraîneur arrivé sur le banc du club turinois l’été dernier. « On a étudié l’équipe ces derniers jours pour en savoir plus sur elle. On retrouve les principes de jeu de Sarri. Il est assez pointu sur le plan tactique. La Juve en tant qu’institution est tellement forte qu’il n’y a pas trop de changements tactiques selon les coachs », a-t-il fait remarquer.

Rudi Garcia n'a pas prévu de plan contre Cristiano Ronaldo

Mais quelle est la solution du technicien français contre l’insaisissable Cristiano Ronaldo. Selon Rudi Garcia, son équipe « n’a pas besoin d’un plan anti Ronaldo, puisqu’il en faudrait aussi pour les autres joueurs comme Dybala ».

En effet, il promet « d’essayer de répondre collectivement » face aux nombreuses individualités des Turinois. Plus concrètement, Lyon devra « être à 100%, au top dans tous les domaines » d’après le coach des Gones.

« À nous de faire le match qu’il faut…, pour déjouer les pronostics. Peu de monde nous donne gagnant. Il faut avoir confiance en nous. Je n’ai pas d’inquiétude concernant la motivation de mes joueurs. Cette affiche donne envie … Il faudra empêcher la Juventus de développer ses forces et jouer crânement notre chance », a recommandé Rudi Garcia pour finir.