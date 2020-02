OM Mercato : Le dossier Lihadji désormais classé par Eyraud ?

Jacques-Henri Eyraud avait déclaré qu’Isaac Lihadji était toujours joueur de l’ OM malgré la rupture des négociations décidée quelques jours plutôt par Andoni Zubizarreta. Mais le président de l’ Olympique de Marseille semble avoir finalement décidé de se ranger à l’avis de son directeur sportif.

Plus d’espoir de signer Isaac Lihadji ?

Isaac Lihadji est un jeune très prometteur du centre de formation de l’ OM. Mais hélas, le jeune ailier droit n’est pas chaud pour signer son premier contrat professionnel avec son club formateur. Injoignables début janvier, le prodige et son entourage ont agacé Andoni Zubizarreta qui a décidé de mettre fin aux discussions et de retirer l’offre de l’ Olympique de Marseille.

Pourtant, quelques jours après, Jacques-Henri Eyraud avait assuré qu’Isaac Lihadji était toujours joueur de l’écurie olympienne. Le président marseillais croyait-il pouvoir réussir là où Andoni Zubizarreta avait échoué ? En tout cas, tout paraît maintenant clair dans l’esprit du dirigeant phocéen. Lors de sa visite du centre de formation marseillais, désormais classé dans la catégorie « prestige » de la FFF, Jacques-Henri Eyraud a déclaré à l’AFP avoir besoin de « jeunes joueurs qui affichent les valeurs du club et ont des entourages sains, qui comprennent qu'on parle ensemble d'un projet d'évolution ».

L’allusion est sans ambages. Le président du club marseillais désigne Isaac Lihadji et son clan. Cela ne paraît plus possible de convaincre la pépite de 17 ans de signer pro avec l’écurie phocéenne. Le LOSC, club dans lequel il est annoncé en fin de saison, devrait s’en réjouir.