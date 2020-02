Real Madrid : Les confidences de Sergio Ramos sur son avenir

Présent en conférence de presse à la veille du match contre Manchester City en 8es de finale de la Ligue des Champions, Sergio Ramos a tenu à faire passer un message clair concernant son avenir au Real Madrid.

Sergio Ramos va-t-il prolonger avec le Real Madrid ?

Arrivé en 2005 en provenance du FC Séville, Sergio Ramos fait partie des cadres du Real Madrid. L’international espagnol s’est très vite imposé au sein du club madrilène et est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs défenseurs centraux de la planète. Il reste un « joueur important » pour Zinedine Zidane, désireux de le conserver le plus longtemps possible. Pourtant, le flou persiste sur l'avenir du capitaine merengue.

En effet, le défenseur madrilène est sous contrat jusqu'au 30 juin 2021. Il n’a jamais caché son souhait de prolonger son aventure sous le maillot merengue. Sauf que son âge avancé (34 ans en mars prochain) pousserait les dirigeants madrilènes à patienter. Et aux dernières nouvelles, les dirigeants du Real Madrid auraient mis fin aux négociations concernant la prolongation de son bail. Un gel des négociations, couplé à des exigences salariales élévée, pourrait pousser Sergio Ramos vers un départ du Real Madrid. À moins que les deux parties parviennent à trouver un terrain d’entente pour une extension de bail.

Sergio Ramos rassure pour son avenir

Présent en conférence de presse ce mardi, Sergio Ramos s’est exprimé sur le sujet. Le capitaine madrilène a vite démenti un gel des négociations concernant la prolongation de son bail. « Un désaccord avec le club n'existe pas. On parle d'une prolongation depuis plusieurs semaines. Et nous allons parvenir à un accord. Il n'y a aucune urgence », a-t-il assuré.

Sergio Ramos réitère donc sa volonté de prolonger son contrat avec le Real Madrid. Mais le défenseur madrilène indique que tout dépendra de sa direction. « Si le club veut que je continue, je vais continuer ici », a-t-il tranché.