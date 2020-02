Naples - FC Barcelone : La compo du Barça sans Alba et Umtiti

Lionel Messi est titulaire avec le FC Barcelone pour le huitième de finale aller de la Ligue des champions, sur la pelouse de Naples (coup d'envoi mardi 21h00). En revanche, les défenseurs Jordi Alba et Samuel Umtiti débuteront la rencontre sur le banc de touche.

FC Barcelone : Quique Setién crée la surprise en passant des services de Jordi Alba

Le SSC Naples accueille ce mardi le FC Barcelone en huitième de finale de la Ligue des Champions. Et les compositions officielles pour cette rencontre européenne sont connues. Du côté du Barça, Quique Setién a décidé d’aligner un 4-4-2 avec un milieu de terrain renforcé par la paire Arturo Vidal - Ivan Rakitic. Le duo de l’attaquant du FC Barcelone sera composé par l’inévitable Lionel Messi et Antoine Griezmann. En revanche, on note pas mal de changement dans le secteur défensif.

L’entraineur catalan a tranché le débat qui a commencé à émerger sur une éventuelle titularisation de Samuel Umtiti. Le défenseur français débutera la rencontre face au Napoli sur le banc de touche, au profit de son compatriote Clément Lenglet.

Et pour cette rencontre, Quique Setién a créé la surprise en se passant des services de Jordi Alba. Titulaire indiscutable dans le couloir gauche du Barça, l’international espagnol a été remplacé par Junior Firpo. Pour le reste, Ter Stegen, Gérard Piqué, Nelson Semedo, Sergio Busquets et Frenkie De Jong seront présents au coup d’envoi.

Quant à Gennaro Gattuso, l’entraineur de Naples a choisi d’aligner José Callejon en attaque pour épauler Dries Mertens et Lorenzo Insigne. La charnière défensive de Naples sera composée de Kostas Manolas avec Nikola Maksimovic, qui remplace Kalidou Coulibaly (forfait).

Les compositions officielles

FC Barcelone : Ter Stegen - Semedo, Piqué, Umtiti, Junior - Rakitic, Busquets, De Jong - Vidal, Griezmann, Messi

Remplaçants: Neto, Arthur, Lenglet, Puig, Fati, Araujo, Akieme

Naples : Ospina - Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Rui - Ruiz, Demme, Zielinski - Callejon, Mertens, Insigne

Remplaçants: Meret, Allan, Elmas, Luperto, Politano, Hysaj, Milik