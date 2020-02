OM Mercato : Plus de temps à perdre, 5 gros dossiers déjà réglés

Pris entre la crise économique et le fair-play financier, l’ OM devrait prendre des décisions radicales en vue de diminuer sa masse salariale et de renflouer ses caisses. Dans cette optique, les dirigeants de l’ Olympique de Marseille auraient déjà scellé le sort de 5 joueurs en fin de contrat en juin 2021.

OM : 5 joueurs en fin de contrat en juin 2021

La fin de saison 2021 devrait être très mouvementée à l’ OM. Cinq joueurs, et non des moindres, seront en fin de contrat. Il s’agit de Dimitri Payet, Maxime Lopez, Steve Mandanda, Jordan Amavi et Valère Germain. Des joueurs que les dirigeants marseillais ont décidé de ne pas prolonger avant la fin de la saison. Jacques-Henri Eyraud et son staff se réservent le temps d’y voir clair d’abord dans le fair-play financier.

« On parle souvent des fins de contrat. (…) Réunion à ce sujet prochainement : pas de renouvellement avant le 30 juin en raison du fair-play financier (prolongation = augmentation dans 90 % des cas) », annonce le compte Twitter benben onlyOM.

Affaire déjà réglée pour les fins de contrat ?

Mais on ne voit pas très bien à quoi servirait la prochaine réunion dont parle la source. En tout cas, cette réunion n’aurait pas pour objet de prolonger 4 des 5 joueurs cités. Car le compte Twitter assure que « toutes les fins de contrat en 2021 seront sur le marché cet été (sauf Mandanda, cas à part) » et que la volonté des responsables de l’ OM, c’est de vendre.

Reste qu’on voit mal l’ OM se séparer de Dimitri Payet en fin de saison en cas de qualification en Ligue des Champions. André Villas-Boas a déjà prévenu qu’il comptait sur le Réunionnais pour faire une bonne participation à la compétition européenne. Même Jordan Amavi a retrouvé un bon niveau à son poste d’ailier gauche. Alors, pourquoi le vendre ? Et surtout pour le remplacer par qui ? Par contre, Maxime Lopez et Valère Germain, pas vraiment convaincants, pourraient être libérés en fin de saison et personne ne serait surpris.