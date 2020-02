ASSE : Robert Herbin annonce la couleur sur le derby contre l’ OL

L’ ASSE affronte l’ OL dimanche à Lyon, lors du derby retour. Robert Herbin se montre optimiste contre le voisin et ennemi de Saint-Étienne. Les Verts sont pourtant mal en point.

Derby : Herbin confiant pour l' ASSE face à l' OL

L’ ASSE va mal et n’a plus gagné depuis sa victoire sur le Nîmes Olympique (2-1). C’était le 25 janvier 2020, lors de la 21e journée de Ligue 1. Plus concrètement, l’équipe de Claude Puel a enregistré 4 défaites consécutives et un nul contre Reims (1-1) dimanche, à Geoffroy-Guichard.

Le bilan de l’AS Saint-Étienne est encore plus triste sur les 10 derniers matchs de championnat. Soit 8 défaites, un nul et une victoire. Les Verts n’ont donc pris que 4 points sur 30 possibles depuis la 17e journée. Et la conséquence de ces résultats catastrophiques est le 15e rang occupé par le club ligérien après 26 matchs disputés. Pire, l’ ASSE est à seulement un point du barragiste (Nîmes) et du Dijon FCO (16e).

Malgré tout, Robert Herbin rêve d’un succès contre l’ OL dimanche prochain, en clôture de la 27e journée. Il croit même à une victoire des Verts sur leurs grands rivaux lyonnais. L’ancien entraineur des Stéphanois « trouve » en effet l’Olympique Lyonnais « moyen cette saison ».

« Cette formation est assez irrégulière. Il lui arrive de commettre de grosses erreurs », a constaté le technicien de 80 ans dans Le Progrès. Cependant, Robert Herbin prévient « qu’il faut une équipe de l’ ASSE motivée et bien préparée » pour en découdre avec Lyon. « On devrait assister à un match très intéressant », a-t-il annoncé dans le quotidien régional.

Jessy Moulin à la place de Ruffier, Robert Herbin d'accord

Alors que Stéphane Ruffier est écarté du groupe de l’ ASSE par Claude Puel, Jessy Moulin devrait être le gardien de but titulaire lors du derby retour. Le Sphinx n’y voit aucun inconvénient. « Jessy Moulin a de la qualité. Il se comporte très bien. On sent qu’il est déterminé et efficace. Il n’y a aucun problème avec lui », a-t-il admis.

Rappelons que c’est bien Jessy Moulin qui était titulaire, lors du derby aller remporté par Sainté (1-0), le 6 octobre 2019. Grâce au but de Robert Beric de la tête, en toute fin de match (90e).