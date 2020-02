Barça Mercato : Messi passe un message clair à ses dirigeants

Lionel Messi pourrait quitter le Barça en fin de saison, malgré son contrat encore valable jusqu’en juin 2021. Mais aux dernières nouvelles, le génie argentin aurait annoncé une grande décision à ses dirigeants.

Lionel Messi sur le départ en fin de saison ?

L’avenir de Lionel Messi ne cesse plus d’alimenter les rédactions depuis plusieurs mois. En effet, la presse a découvert une clause de son contrat permettant à la star argentine de quitter le Barça en fin de saison même si son contrat court encore jusqu’en juin 2021. Une éventualité que le club catalan ne veut bien sûr pas voir se transformer en réalité. Mieux, les Blaugranas ne souhaitent pas le départ de Lionel Messi, ni en fin de saison, ni même en fin de contrat. Autrement dit, Josep Maria Bartomeu et son staff sont chauds pour prolonger le sextuple Ballon d’Or. Et une prolongation à vie tout simplement.

Le Barça rassuré par le capitaine argentin ?

Lionel Messi n’a pas encore signé cette offre de contrat à vie. On ne sait même pas s’il signera. En revanche, le Barça aurait déjà obtenu l’assurance que le prodige argentin ne s’en irait pas en fin de saison. D’après les informations publiées par Calciomercato.com, le natif de Rosario aurait expliqué à ses dirigeants qu’il resterait encore avec le Barça la saison prochaine. Il irait donc jusqu’au bout de son contrat.

Reste qu’on peut toujours se demander ce que Lionel Messi décidera une fois son contrat avec le club catalan terminé. Il serait plus raisonnable de croire qu’il prolongera ou qu’il retournera chez les Newell’s Old Boys. Car on voit très mal l’international argentin jouer pour un autre club européen.