Chelsea : Frank Lampard couvre de louanges le Bayern !

Sauf cataclysme dans trois semaines à l'Allianz Arena, on connaît déjà un qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, en l'occurrence le Bayern Munich, vainqueur à Chelsea 3 buts à 0 mardi soir. Cette démonstration du club allemand a d'ailleurs particulièrement marqué Frank Lampard, le coach des Blues...

Lampard : "Le niveau du Bayern était fantastique"

Moins souverain que les années précédentes en Bundesliga, le Bayern Munich a en revanche confirmé mardi soir face à Chelsea son excellent parcours en Ligue des Champions. Impérial en phase de poules avec ses six victoires en six matches, et notamment cette humiliation infligée à Tottenham dans son stade (7-2), le club allemand a littéralement fait exploser mardi soir le quatrième de Premier League à Stamford Bridge.

Victorieux 3-0 grâce à un doublé de Serge Gnabry et à un but de l'inévitable Robert Lewandowski - son 11e en C1 et son 39e toutes compétitions confondues - les Munichois ont quasiment assuré leur place en quarts de finale avant le match retour dans trois semaines.

Conscient que son équipe a montré ses limites à un tel niveau - "On n'a pas réussi à être au rendez-vous, c'est une dure leçon de réalité pour les joueurs. On a vu aujourd'hui (mardi) qu'il y avait du travail" - Frank Lampard, l'entraîneur de Chelsea, tenait également à saluer l'impressionnante prestation de son adversaire du soir.

"Le niveau du Bayern était fantastique. On a vu qu'il y a énormément de qualité dans cette équipe. Il y a des joueurs qui sont là depuis longtemps, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Jérôme Boateng, David Alaba, Manuel Neuer... Maintenant, il faudra aller là-bas avec fierté et ne pas trop penser au score", a déclaré l'ancien milieu de terrain des Blues dans des propos rapportés par L'Equipe.

Titularisé en pointe, Olivier Giroud a pour sa part joué une heure et réalisé une prestation correcte.