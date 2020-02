OL - Juventus : LDC, Moussa Dembélé rassure avant le choc

Moussa Dembélé a rassuré les supporters de l’ OL, en conférence de presse d’avant match contre la Juventus, ce mercredi (21h), au Groupama Stadium.

OL : Moussa Dembélé n'a pas peur de la Juventus de Cristiano Ronaldo

L’ OL respecte la Juventus, mais il n’a pas peur du club transalpin. C’est ce qui ressort de la déclaration de Moussa Dembélé en conférence de presse. « Nous n’aurons pas d’appréhension, je pense. On sait que c’est la Juve, donc on est 100% concentré, à nous de faire un bon match », a déclaré l’attaquant de l’Olympique Lyonnais. Il y a pourtant de quoi craindre la formation turinoise, leader de Serie A.

En effet, Maurizio Sarri a battu le rappel de ses troupes pour le choc de 8e de finale aller de Ligue des Champions. Le buteur Cristiano Ronaldo, Juan Cuadrado, Paulo Dybala, Matthijs De Ligt, Blaise Matuidi, Alex Sandro, Danilo, Gianluigi Buffon, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Gonzalo Higuain, Miralem Pjanic, Douglas Costa… sont tous présents à Lyon.

Malgré tout, Moussa Dembélé est confiant. Il rassure sur son état de forme avant le choc. « Je me sens bien physiquement. La trêve a fait du bien. J’essaye de faire le plus possible sur et en dehors du terrain. J’ai toutes mes capacités sur le terrain, ça me réussit donc il faut que ça continue. Il y a une grosse attente, mon objectif de faire un bon match pour l’équipe », a-t-il assuré.

L' OL plus motivé en Ligue des Champions qu'en Ligue 1 ?

L’ OL ne va pas trop bien en Ligue 1, mais pour l’avant-centre de 23 ans la coupe d’Europe est particulière et motive davantage. « La saison n’a pas été toujours bonne. Mais en Ligue des Champions, c'est une autre compétition, donc on est concentré pour faire un bon match », a-t-il confié.

Notons que Moussa Dembélé est l’actuel meilleur buteur de l’ OL avec 20 buts et 7 passes décisives en 38 matchs disputés, toutes compétitions confondues. En Ligue 1, il marque 14 buts et 2 passes décisives au compteur, en 25 apparitions.