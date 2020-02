OM : Villas-Boas aurait finalement le même défaut que Garcia

André Villas-Boas réalise avec l’ OM des performances que Rudi Garcia n’avait pas obtenues la saison dernière. Mais on se méprendrait de croire que le nouvel entraîneur de l’ Olympique de Marseille est totalement différent de son prédécesseur Rudi Garcia.

André Villas-Boas très performant sur le banc de l’ OM

André Villas-Boas fait des merveilles depuis son arrivée sur le banc de l’ OM fin mai. Sous le coaching du technicien portugais, l’ Olympique de Marseille est solide 2e de Ligue 1 et envisage clairement une qualification en Ligue des Champions en fin de saison. Un objectif largement dans les possibilités des Marseillais, tant ils sont performants cette saison. De ce point de vue, André Villas-Boas paraît bien différent de Rudi Garcia, sous le coaching de qui l’écurie phocéenne n’avait jamais dégagé autant d’assurance.

Un défaut commun à Villas-Boas et à Rudi Garcia ?

Mais les deux entraîneurs auraient un même défaut, à savoir leur facilité à pointer l’arbitrage en cas de contre-performance. Tony Chapron a rappelé à Canal+ qu’ « André Villas-Boas est un entraîneur qui avait la réputation de beaucoup parler aux arbitres et d'être sanguin quand il était en Angleterre ». A son arrivée en France, le Portugais était donc attendu avec curiosité par les arbitres. Mais rien ne s’était passé parce que les premiers résultats de l’ OM avaient été bons. Mais quand les résultats sont devenus moins bons, l'ancien coach de Chelsea n’a pas hésité à charger l’arbitrage, comme exactement Rudi Garcia en son temps.

Tony Chapron trouve « malheureux » de se comporter ainsi et conseille à l’entraîneur de l’ OM, mais pas que, de « savoir se regarder dans la glace et accepter quand on n'est pas bon ».