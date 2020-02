FC Nantes Mercato : Imran Louza dans le viseur de l’AC Milan

Auteur d’une bonne saison avec le FC Nantes, Imran Louza attire l’attention. Celui qui est considéré comme la révélation nantaise est annoncé dans le collimateur de l’AC Milan.

Imran Louza vers un départ du FC Nantes ?

Il est sans aucun doute la révélation du côté du FC Nantes cette saison. Lancé par Christian Gourcuff, Imran Louza s’est très vite imposé au sein de l’effectif nantais avec une facilité déconcertante. Le milieu de terrain est devenu l’un des pions clés du dispositif du coach nantais.

Auteur de 4 buts et 3 passes décisives en 26 rencontres (toutes compétitions confondues), Imran Louza est devenu l’un des premiers noms que Christian Gourcuff couche sur une feuille de match. « Imran est un joueur important pour l’équipe et très important pour l’avenir du FC Nantes. Un joueur ambitieux, mature et capable de s’analyser, vraiment un exemple de joueur qui me plait », a déclaré le coach nantais en décembre dernier.

Pourtant, le FC Nantes pourrait perdre son joueur à l’issue de la saison. Le joueur de 21 ans tiendrait déjà une touche du côté de l’Italie.

Imran Louza dans le collimateur de l’AC Milan

En effet, selon les informations du site italien CalcioMercato, Imran Louza a tapé dans l’oeil de l’AC Milan. La source explique que les recruteurs milanais suivraient avec une attention bien particulière l’évolution du joueur nantais. Le club lombard souhaite renforcer son entrejeu l’été prochain et aurait « jeté son dévolu » sur le franco-marocain.

L’AC Milan envisagerait de recruter le milieu de terrain polyvalent du FC Nantes à l’issue de la saison. Les Rossoneris prendraient d’ailleurs en considération la possibilité de venir à la pêche aux renseignements lors des prochains mois. Reste à savoir si les dirigeants du FC Nantes seront prêts à céder leur joueur, dont le contrat expire en juin 2024. Pas si sûr…