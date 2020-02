ASSE : Du nouveau dans la relation tendue entre Ruffier et Puel

La tension est-elle retombée entre le gardien de but de l' ASSE, Stéphane Ruffier et le coach Claude Puel ? Le premier avait été mis à l’écart contre le Stade de Reims dimanche dernier.

ASSE : Stéphane Ruffier a repris l'entrainement, mais...

Écarté du groupe de l’ ASSE contre Reims (1-1) dimanche, Stéphane Ruffier a repris l’entrainement à L’Etrat, pour préparer le derby contre l’ OL. Cependant la tension serait toujours vive entre le gardien de but et l’entraineur de l'AS Saint-Étienne.

D’après les informations de RMC Sport, le fossé entre les deux hommes s'est agrandi. À tel point que certains proches du dossier, sondés par le média, indiquent que la relation entre Ruffier et Puel est loin de se normaliser. « Il n'y a aucune chance qu’ils se reparlent, la relation entre les deux est morte », a confié un proche du vestiaire stéphanois à la source.

Rappelons que le gardien de but N°1 de l’ ASSE avait quitté l’entrainement la semaine dernière, avant la fin de la séance. Cela, après avoir appris qu’il serait remplacé par Jessy Moulin face aux Rémois. Finalement, le natif de Bayonne n’avait pas été convoqué pour le match de la 26e journée.

Toutefois, Stéphane Ruffier a repris l'entrainement à L'Etrat ce mercredi. Selon Evect, « le gardien de but qui a fait couler beaucoup d'encre en fin de semaine dernière a fait sa réapparition ». « Il travaille pour l'heure en compagnie de Fabrice Grange, l'entraineur des gardiens du club… », a appris le site web.

Le vestiaire de l' ASSE touché par le conflit Ruffier - Puel ?

Malgré ce retour, la situation serait toujours tendue. « L’ambiance est catastrophique dans le vestiaire, mais aussi dans le club. On a rarement vécu ça, c’est terrible », a confié un proche de l’ ASSE à la Radio Monte Carlo.

Rappelons que l’agent de Stéphane Ruffier, Patrick Glanz avait incendié Claude Puel la semaine dernière. Il défendait ainsi son poulain pointé du doigt à cause de ses prestations décevantes ces dernières journées. Quant au coach et manager général de l' ASSE, il a laissé croire que le portier N°2 sera encore titulaire lors du derby contre l' OL.

« Je ne pense pas qu’il y ait de nouveaux venus dans l’équipe contre Lyon. Je suis satisfait de Jessy Moulin, satisfait du match qu’il a disputé. Je pense qu'il est apte à jouer le derby », avait confié Claude Puel, après le match nul contre Reims. Le derby retour entre Saint-Étienne et Lyon, c'est ce dimanche 1er mars (21h) à Décines, en clôture de la 27e journée de Ligue 1.