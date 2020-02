Real Madrid : Fin de saison possible pour Eden Hazard !

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Eden Hazard, victime d’une blessure à la jambe. L’entraineur du Real Madrid, Zinedine Zidane a émis quelques doutes concernant l’état de santé de l’attaquant belge.

Real Madrid : Grosse inquiétude pour Eden Hazard

C’est ce soir le grand rendez-vous entre le Real Madrid et Manchester City. En effet, le club madrilène accueille ce mercredi à 21h les Cityzens dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une rencontre à laquelle Eden Hazard ne participera pas.

En effet, l’international belge manquera ce choc européen pour cause de blessure. Le Real Madrid ne pourra pas compter sur sa recrue phare pour cette rencontre cruciale. Le club madrilène a confirmé que son attaquant souffre d’une fissure au péroné. Une blessure qui pourrait l’éloigner des pelouses durant plusieurs mois. Si une absence longue durée est confirmée, ce serait un vrai coup dur pour le joueur, mais aussi pour le Real Madrid.

Zinedine Zidane ne rassure pas

Revenu de blessure après plus de deux mois d’absence, Eden Hazard retourne donc à l’infirmerie. Sa sortie du terrain face à Levante (défaite 1-0) la semaine dernière pourrait être la dernière image du joueur de 29 ans lors de la saison 2019-2020. En d’autres termes, le buteur madrilène pourrait être indisponible pour le reste de la saison. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre son entraineur au Real Madrid, Zinedine Zidane.

Le coach madrilène n’est pas certain de récupérer son joueur pour la suite de la saison. « Hazard est très triste, je ne sais pas s'il pourra rejouer le reste de la saison », a-t-il confié dans des propos rapportés par Sport.es. L’ancien joueur de Chelsea pourrait manquer plusieurs mois de compétition. Une absence de plus de quatre mois et le natif de Louvière dirait au revoir à l’Euro 2020 avec la Belgique.