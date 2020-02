OL - ASSE : Kolodziejczak, sa grosse promesse en vue du derby

Timothée Kolodziejczak a lancé le derby OL - ASSE de dimanche. Dans des propos confiés à But Football Club, il a rassuré les supporters de Saint-Étienne sur l'état d'esprit des Verts contre leurs rivaux Lyonnais.

ASSE : Kolodziejczak promet de jouer crânement contre l' OL

Timothée Kolodziejczak a retrouvé la confiance de Claude Puel après un différend. En confiance, le défenseur de l’ ASSE se tient prêt pour le si important derby contre l’ OL. Avant le déplacement sur le terrain du grand rival, le joueur prêté à Saint-Étienne par les Tigres UANL a fait une promesse aux fans des Verts.

Il a promis de ne rien lâcher contre le voisin et ennemi. « On ne va pas lâcher. On va devoir batailler, on le sait. Un derby, c’est spécial pour le peuple vert. On ira à Lyon avec beaucoup d’envie, pour prendre des points et relever la tête », a déclaré Timothée Kolodziejczak.

Avant le derby retour, l’ ASSE a été accrochée à domicile par le Stade de Reims (1-1) en toute fin de match, dimanche dernier. Grâce à un but de Denis Bouanga (1-0, 73e), les Stéphanois avaient quasiment les 3 points en poche.

Mais contre toute attente, Yann M’Vila a provoqué un penalty suite à une faute sur Boulaye Dia, dans le temps additionnel. Décidé à se faire justice, l’attaquant rémois a battu Jessy Moulin (1-1, 90e+4). De quoi laisser des regrets à Timothée Kolodziejczak selon qui « ce match nul a un goût de défaite ». « C’est frustrant de se faire remonter, alors qu’on avait fait le plus dur. On a mal géré le dernier ballon », a regretté l’arrière de l’ ASSE.

L' ASSE a-t-elle bien préparé le derby contre Reims ?

En conclusion, le polyvalent défenseur a estimé que « les Verts ont fait une bonne prestation dans l’ensemble ». « C’était pas mal dans l’état d’esprit, et c’est encourageant avant le derby », d’après lui. Pour rappel, la mise à l'écart de Stéphane Ruffier et les déclarations incendiaires de son agent avaient aminé l'actualité du club ligérien la semaine dernière. Cela avait perturbé les Verts avant la réception des Rémois.

« La préparation du match n’a pas été évidente avec les déclarations de l’agent de Ruffier… On n’y a pas pensé. On s’est serré les coudes. C’est comme ça qu’on arrivera à s’en sortir », a commenté Timothée Kolodziejczak.