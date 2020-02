FC Nantes : Infirmerie, grosse info sur le retour de Marcus Coco

Absent depuis plusieurs mois en raison de sa rupture des ligaments croisés du genou, Marcus Coco devrait faire son retour à la compétition dans les prochains jours. Mais le milieu offensif a tenu à faire une précision sur son état de forme.

FC Nantes : Marcus Coco voit (enfin) le bout du tunnel

On ne savait plus trop où il en était, mais les nouvelles concernant son état de santé sont rassurantes. Marcus Coco n’a plus joué avec le FC Nantes depuis le 11 août dernier. Lors de la première journée de Ligue 1 face au LOSC (défaite 2-1), l’ailier droit s’est blessé au genou.

Victime d’une « rupture des ligaments croisés », Marcus Coco se bat alors depuis le début de la saison pour faire son retour à la compétition. Les pronostics sur la date de son retour s’étaient multipliés lors de la première partie de saison. Mais cette fois, l’attaquant nantais voit le bout du tunnel.

Le joueur de 23 ans semble en effet remis de sa grave blessure au genou. Il a repris l’entrainement avec le club nantais depuis quelques semaines, signe que son retour à la compétition est de plus en plus proche. « Ça va de mieux en mieux, explique l’intéressé. Il me manque encore quelques réflexes, mais ça va très bien », a assuré Marcus Coco dans des propos rapportés par Ouest France.

Il faudra patienter avant son retour en équipe première

Toutefois, Christian Gourcuff devrait tout de même rester prudent et ne devrait pas relancer son attaquant de sitôt. Marcus Coco va alors passer par la réserve du club avant de postuler à une place en équipe première. D’ailleurs, le principal concerné se donne du temps avant de retrouver la plénitude de ses capacités physiques. « Pour être à 100 %, je pense qu’il va falloir attendre la saison prochaine », a-t-il confié. Marcus Coco souhaite surtout « reprendre ses habitudes et faire les choses bien ».