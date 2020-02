Bayern Munich : Kingsley Coman est de nouveau blessé !

En balade mardi soir sur la pelouse de Chelsea (3-0), le Bayern Munich n'a cependant pas passé une soirée complètement idéale puisque Kingsley Coman est sorti sur blessure...

Une blessure à la cuisse pour Coman

Joueur extrêmement talentueux, Kingsley Coman s'est fait sa place au Bayern Munich depuis son arrivée en 2015 en provenance de la Juventus Turin. Souvent très bon lorsqu'il est en capacité d'évoluer à son meilleur niveau, le joueur formé au PSG a cependant un talon d'achille : son corps.

Trop fréquemment blessé ces dernières années avec une bonne dizaine de blessures, plus ou moins sérieuses, depuis son arrivée en Allemagne, cette fragilité physique lui a certainement coûté un titre mondial en 2018. Un gros souci à la cheville l'avait empêché de postuler à une place parmi les 23 Bleus et de ce fait à un début de carrière encore plus glorieux.

Et ce n'est pas encore cette saison que l'ailier international (22 sélections, 4 buts) connaîtra un exercice plein puisqu'une blessure au genou contractée contre Tottenham en décembre dernier l'avait fait manquer la fin d'année 2019 et le début de l'année 2020.

Revenu à la compétition le 9 février dernier, Coman a immédiatement retrouvé une place importante au sein de l'effectif munichois, tant et si bien qu'il était titulaire mardi soir lors de la démonstration du Bayern Munich à Chelsea en Ligue des Champions.

Malheureusement pour lui, un nouveau pépin physique l'a empêché d'aller au bout de la rencontre et celui-ci inquiétait d'ailleurs son entraîneur Hans-Dieter Flick dans les couloirs de Stamford Bridge.

"King a subitement ressenti une grosse douleur au niveau d'un muscle de sa cuisse. Il passera des examens complémentaires mercredi, mais il est évident qu'il va manquer plusieurs rencontres. Nous espérons que ce ne sera pas trop long", avait déclaré le coach du Bayern en conférence de presse.

Au lendemain de cette blessure, Flick peut cependant souffler puisque les nouvelles concernant son joueur sont rassurantes, celui-ci ne souffrant que d'une petite élongation. Comme indiqué sur le compte Twitter du Bayern, sa durée d'indisponibilité est ainsi estimée à cinq jours, ce qui ne devrait lui faire manquer que le match à Hoffenheim samedi.

À un mois des deux matches amicaux de l'équipe de France, Didier Deschamps a également dû accueillir avec le sourire cette information.