ASSE - Stade Rennais : CdF, le Kop Nord a déjà fait le plein

L’ ASSE a rendez-vous avec le Stade Rennais, le 5 mars à Geoffroy-Guichard (20h55). Cela, en demi-finale de la Coupe de France. Le peuple vert est mobilisé pour ce match, vu les billets déjà écoulés.

ASSE - SRFC : plus de 24 000 billets vendus

Les supporters de l’ ASSE sont intéressés par la demi-finale de la Coupe de France. Ils sont nombreux à avoir déjà réservé leur billet pour la venue du stade rennais à Geoffroy-Guichard. Lors de son point mardi soir, France Bleu Saint-Étienne Loire a appris que plus de 24 000 billets avaient déjà été vendus.

À huit jours de la demi-finale, le club ligérien a invité ses supporters à se procurer leurs sésames. « Réservez vos places pour la demi-finale de Coupe de France face au Stade Rennais », a-t-il indiqué sur son site internet. Toutefois, l’ ASSE précise que « le Kop Nord est d'ores et déjà complet pour ce match ».

Notons que la capacité du Chaudron est de 41 965 places assises. Du coup, le stade Geoffroy-Guichard est encore loin de faire le plein, si nous nous en tenons aux chiffres de la radio régionale.

Le nombre de supporters du Stade Rennais limité à 400

Vainqueur de la Coupe de France en 2019, aux dépens du PSG (2-2 a.p et 6 tirs au but à 5), le Stade Rennais est candidat à sa propre succession. Pour se hisser en finale, le club breton doit évidemment sortir la formation stéphanoise. Mais Rennes ne pourra pas compter sur son public en masse. Le nombre de ses supporters autorisés à faire le déplacement en Loire a été limité à 400. Et le SRFC a appris qu'il reste environ 150 billets en vente.

« À l’issue de la réunion préparatoire de sécurité organisée ce jour à la Préfecture de la Loire, le Préfet a pris la décision d’encadrer le déplacement des supporters rennais », a informé le SRFC. En effet, le déplacement des fans rennais se fera en bus ou en minibus exclusivement.

Le club Rouge et Noir précise qu’aucun supporter individuel ne pourra se présenter au guichet visiteurs de Geoffroy-Guichard. Pour le rassemblement, le point de rendez-vous est fixé au péage de Veauchette (A72) à 17h30 avec escorte obligatoire jusqu’à l'enceinte de l' ASSE.