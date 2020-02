PSG Mercato : Ander Herrera, une grosse arnaque pour Leonardo ?

Arrivé au PSG libre l’été dernier, en provenance de Manchester United, Ander Herrera ne donne pas satisfaction. En quelques mois, le milieu de terrain espagnol est devenu un habitué de l’infirmerie parisienne.

Ander Herrera, la plus mauvaise affaire du PSG ?

Blessé à la veille du match conte les Girondins de Bordeaux, Ander Herrera est fixé sur la durée de son indisponibilité. Un communiqué publié par le PSG indique que le milieu de terrain espagnol sera absent entre six à huit semaines. Il manquera ainsi le match retour capital en Ligue des champions contre le Borussia Dortmund le 11 mars prochain. Le Paris Saint-Germain s’était incliné (2-1) à l’aller en Allemagne.

Depuis son arrivée au PSG, le milieu de terrain de 30 ans s’est blessé trois fois. Une fois de plus, Ander Herrera souffre d’une blessure musculaire à la cuisse. Les examens ont révélé une lésion au quadriceps gauche. L’ancien mancunien avait déjà été touché au mollet juste après sa signature à Paris. Il avait alors été éloigné des terrains pendant un mois.

Herrera, que peut en tirer le Paris Saint-Germain ?

Ander Herrera avait ensuite été victime d’un claquage à la cuisse en novembre. L’Espagnol avait manqué un mois et demi de compétition. Habitué de l’infirmerie parisienne, le Basque n’a joué que 18 matches avec le PSG cette saison, dont 8 en Ligue 1 pour un but et une passe décisive. Une déception pourrait-on dire, tant le PSG n’a pas lésiné sur les moyens pour le convaincre de rejoindre ses couleurs.

L’Équipe, révélait récemment qu’ Ander Herrera perçoit 650 000 euros de salaire par mois. Son absence contre le Borussia Dortmund est un nouveau coup dur pour le Paris Saint-Germain. Les Parisiens devront créer l’exploit au Parc sans Thiago Silva (blessé), Thomas Meunier et Marco Verratti (suspendus). La partie s’annonce particulièrement difficile pour Thomas Tuchel.