OL Mercato : Juninho justifie la signature de Rudi Garcia

Dans un entretien accordé à L’Equipe, Juninho est revenu sur l’arrivée de Rudi Garcia à l’ OL. Un choix qui a surpris plus d’un, tant Laurent Blanc était présenté comme le favori pour succéder à Sylvinho.

Révélations de Juninho sur la signature de Rudi Garcia

L’arrivée de Rudi Garcia à l’ OL reste l’une des surprises de cette saison. Le technicien français a succédé au Brésilien Sylvinho à Lyon. Son arrivée a été d’autant plus surprenante que Laurent Blanc était pressenti pour entraîner les Gones. Dans les colonnes de L’Equipe, Juninho est revenu sur la signature de l’ancien coach de l’ OM avec le club rhodanien.

Le directeur sportif de l’ OL révèle qu’il n’a pas recalé Laurent Blanc, un entraîneur qu’il apprécie d’ailleurs. « Est-ce moi qui ai choisi Garcia ? Ce n'est pas moi tout seul, mais mon avis a été écouté. Sinon, ça ne sert à rien d'être là. Attention, je suis un fan de Laurent Blanc comme joueur et entraîneur », a déclaré Juninho. L’ancien coach du PSG était déjà annoncé comme remplaçant de Bruno Génésio cet été, mais Sylvinho lui avait été préféré.

Rudi Garcia, un choix payant pour l’ OL ?

Pour Juninho, recruter Rudi Garcia était le meilleur choix au vu de la période d’incertitude que traversait l’ OL. Le directeur sportif des Lyonnais estime que l’ancien coach de l’ Olympique de Marseille dispose de « grosses capacités tactiques et semblait le plus capable de recevoir des coups ». Le technicien français en a d’ailleurs reçu pas mal à cause de son passé marseillais.

Avec la position de Lyon en Ligue 1, difficile d'affirmer que le choix de Rudi Garcia porte déjà ses fruits. Le club rhodanien n’est que 7e de Ligue 1 à sept points du podium. Mais l’ OL reste engagé sur tous les tableaux. Les Gones ont une finale de Coupe de la Ligue à jouer contre le PSG. Ils sont surtout en ligue des Champions où ils viennent de réaliser un joli coup.

Rudi Garcia et ses protégés ont battu la Juventus Turin (1-0) en match aller de la huitième de finale de cette compétition. Cristiano Ronaldo était pourtant bien à son poste, mais les Gones se sont montrés d'un niveau rarement affiché en Ligue 1 cette saison.