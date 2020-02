Chelsea : Olivier Giroud reçoit un soutien de poids

Pour la première fois de la saison, Olivier Giroud vient d'enchaîner deux titularisations consécutives avec Chelsea. Passé soudainement de numéro 3 à numéro 1 au poste d'avant-centre aux yeux de Frank Lampard, le buteur vient en plus d'être publiquement soutenu par un grand monsieur du football français.

Est-ce le début d'une nouvelle saison pour Olivier Giroud ? Totalement inutilisé à Chelsea par son entraîneur Frank Lampard depuis l'entame de l'exercice 2019-2020 - huit petites apparitions jusqu'à sa titularisation contre Tottenham samedi dernier - et désireux d'aller voir ailleurs au dernier mercato hivernal, l'attaquant français n'avait pu trouver chaussure à son pied et était resté du côté de Londres.

Barré par la révélation Tammy Abraham mais également par Michy Batshuayi, l'avenir de l'ancien montpelliérain paraissait bien sombre. Mais la situation de Giroud a brutalement évolué positivement depuis deux matches, puisque après avoir marqué et réalisé une belle prestation contre Tottenham en Premier League le week-end dernier, Olivier Giroud a de nouveau été aligné d'entrée de jeu par Lampard mardi soir contre le Bayern Munich en Ligue des Champions.

Deux titularisations consécutives qui ne sont que justice pour Arsène Wenger, l'ancien entraîneur de Giroud à Arsenal, celui-ci ne comprenant pas pourquoi son ex-protégé n'était pas plus utilisé ces derniers mois.

"Franchement, je trouve que son club a été dur avec lui. Il était derrière Batshuayi et je trouve cela vraiment surprenant. C'est un joueur qui a beaucoup de qualités. Il utilise très bien son corps, est intelligent et apporte des solutions à ses coéquipiers. Quand vous ne pouvez pas jouer a terre, vous pouvez ainsi allonger sur lui. Sur les seconds ballons, vous avez toujours une chance avec lui car aucun défenseur ne peut sortir clairement le ballon. Il est si massif, si costaud, et il utilise tellement bien son corps", a expliqué Arsène Wenger sur BeIN Sports.