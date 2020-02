LOSC : Blessure, Timothy Weah opéré avec succès

Dans un communiqué médical, le LOSC a informé que l'intervention chirurgicale subie par Timothy Weah a été effectuée avec succès, ce mercredi. Toutefois, le club nordiste n’a pas précisé la durée de l’indisponibilité de son attaquant.

LOSC : Timothy Weah est passé sur le billard sans souci

Timothy Weah s’est blessé au muscle de la jambe droite lors du match contre l’ OM, le 16 février dernier. L’équipe de Christophe Galtier avait perdu la rencontre à domicile (1-2). Sur le banc de touche au coup d’envoi du match, l’attaquant lillois était entré en jeu à la place de Jean Émile Junior Onana Onana à la 80e minute.

Manque de pot pour le joueur formé au PSG, il s’est blessé quelque peu après son entrée sur la pelouse du Stade Pierre Mauroy. Il s’agit en effet d’une rechute. En effet, Timothy Weah avait été victime d’une blessure musculaire en août 2019, après seulement deux journées de Championnat. Il était revenu après six mois d’absence, avant de chuter de nouveau.

« Blessé au muscle ischio jambier droit, lors de la rencontre LOSC - Olympique de Marseille (1-2) le 16 février 2020, le numéro 22 lillois, Timothy Weah a été opéré ce jour (mercredi 26 février) par le Professeur Lempainen, spécialiste de ce type de lésion. L'intervention médicale s'est bien déroulée. Souhaitons à notre attaquant le meilleur rétablissement pour son retour sur les terrains de football », a informé Lille OSC.

Timothy Weah indisponible jusqu'à la fin de la saison ?

La date du possible retour du joueur de 20 ans n’a pas été indiquée par les Gones. Il est fort probable qu'il ne rejoue plus cette saison. Du coup, son compteur restera sur trois matchs disputés et une titularisation cette saison en Ligue 1. À noter que les Dogues se déplacent sur le terrain des Girondins de Bordeaux, le dimanche 1er mars (17h), lors de la 27e journée de Ligue 1.