Real Madrid - Man City: Les confidences de Thibaut Courtois

Avant la réception de Manchester City en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, Thibaut Courtois est passé aux aveux. Le gardien de but a fait une grosse révélation sur son retour au meilleur niveau.

Real Madrid : Thibaut Courtois révèle d’où vient son « déclic »

Au Real Madrid, tout peut aller parfois très vite pour un joueur. Et ce n’est pas Thibaut Courtois qui dira le contraire. En début de saison, le gardien de but madrilène a été l’objet des critiques les plus acerbes. Il a même été pris en grippe par une grande partie des supporters madrilènes. Mais le dernier rempart merengue a très vite renversé l’opinion publique, grâce à de beaux arrêts et en multipliant les cleen-sheets dans les cages du Real Madrid.

Thibaut Courtois apparait aujourd’hui comme un rouage indispensable dans le dispositif de Zinedine Zidane. Il sera un pion essentiel dans le onze du Real Madrid face à Manchester City ce mercredi soir (21h) au Santiago Bernabeu. Mais cette montée en puissance n’était pas si évidente pour le meilleur gardien de la Coupe du monde en Russie.

Lors d’une interview accordée à Proximus Sport, Thibaut Courtois a expliqué que la victoire contre Galatasaray (6-0) en phase de poule de la Ligue des Champions restera une date importante pour sa saison. Pour le Belge, ce match a servi de « déclic ». « Face à Bruges, nous avons acquis un point important pour nous qualifier. Mais contre Galatasaray, j'ai eu un déclic. J'ai à nouveau eu cette sensation que personne ne pouvait me surpasser », a-t-il déclaré.

De retour à son meilleur niveau, le gardien belge sera très attendu pour ce choc qui se déroulera ce soir face à Manchester City. Cette saison, le joueur de 27 ans a déjà disputé 29 matchs pour 22 buts encaissés, toutes compétitions confondues.