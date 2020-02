PSG Mercato : Man United, annonce à venir pour Paul Pogba ?

Paul Pogba semble ne plus avoir la tête à prolonger avec Manchester United. De retour chez les Reds Devils en 2016, le bail du Français expire en 2021. Il semble que le joueur pisté par le Real Madrid et le PSG ne veuille pas honorer son contrat.

Man Unite : vers la sortie pour Paul Pogba ?

Comme l’été dernier, Paul Pogba est parti pour faire parler de lui au prochain mercato. Le milieu de terrain français semble ne plus être à son aise à Manchester United. Formé au club, il avait signé son retour après quelques années en Italie (2012-1016). Le champion du monde tricolore pousserait déjà pour un départ l’été prochain.

Invités sur le plateau du Transfer Window Podcast, Ian McGarry et Duncan Castles assurent que Paul Pogba a rencontré Ed Woodward, le vice-président de Manchester United. D’après les journalistes du Sunday Times et du Daily Mirror, les discussions entre les deux hommes auraient porté sur l’avenir du Français. Notamment sur un départ l’été prochain. Le milieu arrive en fin de contrat dans un an.

Forcing de Mino Raiola pour le transfert de Pogba ?

Selon Duncan Castles et Ian McGarry, qui ont confirmé l’intérêt du PSG pour Pogba, l’entourage du joueur voudrait faciliter un transfert au prochain mercato. Mino Raiola, l’agent de Paul Pogba, voudrait faire baisser le prix de son poulain. Il souhaiterait ainsi que Manchester United ramène le prix de Paul Pogba fixé à 100 millions d’euros à 60 millions d’euros.

Le joueur et son agent savent qu’il sera difficile pour le Real Madrid ou le PSG de dépenser 100 millions d’euros l’été prochain. De son côté, Manchester United devrait réfléchir à cette offre du clan Pogba. Surtout qu’il ne lui reste plus qu’une année de contrat à Old Trafford. Étant donné que le milieu de terrain est peu disposé à rempiler, les Mancuniens risquent de le voir partir libre dans un an s’ils ne le vendent pas en été.