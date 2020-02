Ex-ASSE Mercato : Coronavirus, Ole Selnaes a quitté la Chine

Transféré en Chine par l’ ASSE en février 2019, Ole Selnaes ne finira pas la saison avec le FC Shenzhen. Et pour cause, il a été autorisé par son club à se trouver un autre club, vu la menace du Coronavirus.

Ole Selnaes en quête d'un nouveau club

À cause du Coronavirus, Ole Selnaes, ancien joueur de l’ ASSE, a eu l’autorisation du FC Shenzhen pour se trouver un point de chute, loin de la Chine. En effet, les championnats ont été arrêtés dans l’Empire du Milieu à cause de la pneumonie virale. Le milieu de terrain a même rejoint son pays natal, la Norvège.

L’entraîneur adjoint de la sélection nationale norvégienne a évoqué la situation du joueur de 25 ans, dans le journal norvégien Nettavisen. « Je l’ai rencontré la semaine dernière à Trondheim ( centre de la Norvège). Il a été autorisé par son club à trouver un nouveau club pour avoir du temps de jeu vu ce qui se passe en Chine », a confié Per Joar Hansen, dans des propos rapportés par le Talk Show Stéphanois.

Ole Selnaes va-t-il rebondir en Norvège ou en Suède ?

Pour tenter de rebondir, l’international norvégien « va devoir trouver un arrangement avec son club, afin de se faire prêter », selon le technicien de 54 ans. Pour ce faire, il sera évidemment contraint de faire un sacrifice sur son salaire.

Condition nécessaire pour lui permettre « de trouver un accord salarial et contractuel », en Norvège, en Suède et en Pologne où le mercato est ouvert jusqu’à fin février. « Dans la vie, il y a des choses qu’on ne peut pas maîtriser. On ne peut rien faire contre un virus aussi grave que celui qui sévit en Chine », a commenté Per Joar Hansen.

Ole Selnaes avait été transféré au FC Shenzhen dans un pacage avec le défenseur latéral Cheikh M'Bengue, pour un montant total estimé à 10 M€. Il est lié au club relégué en D2 chinoise jusqu’au 30 janvier 2023. Sa valeur actuelle est estimée à 3,5 M€ par le site spécialisé Transfermarkt.

Le milieu défensif a défendu les couleurs de l' ASSE entre janvier 2016 et février 2019. Il avait disputé 75 matchs de Ligue 1 en trois ans à Saint-Étienne.