Stade Rennais : Une bonne nouvelle pour Clément Grenier

C’est une bonne nouvelle pour le Stade Rennais. Absent depuis plusieurs semaines en raison d’une blessure au mollet, Clément Grenier est proche de faire son retour à la compétition.

Stade Rennais : Clément Grenier proche de faire son retour dans le groupe

Touché en décembre dernier, Clément Grenier a fait son retour dans le groupe du Stade Rennais lors de la victoire contre Angers (5-4) en Coupe de France. Un retour qui aura été de courte durée, puisque le milieu de terrain a rechuté. Clément Grenier s’est à nouveau gravement blessé et a été contraint de céder sa place en toute fin de rencontre. Il souffre d’un problème musculaire au niveau des ischio-jambiers.

« À l’examen, il y a un souci musculaire. Il semblerait qu’on ait perdu Clément pour plusieurs matches. En tout cas, cela risque d’être compliqué pour les quatre, cinq prochains », avait indiqué l'entraineur Julien Stéphan. Le milieu de terrain, victime d’un pépin physique, a été écarté des pelouses durant plusieurs semaines. Mais l’ancien Lyonnais se rapproche déjà d’un retour.

Le milieu de terrain annonce la bonne nouvelle

En effet, Clément Grenier fait de grands progrès pour se remettre de sa blessure et raccourcir les délais. Il a recommencé à toucher le ballon au centre d’entrainement et est très optimiste pour son retour à la compétition. Sa rééducation avance très bien. D’ailleurs, sur son compte Twitter, le joueur de 29 ans a fait savoir que son retour avec le groupe du Stade Rennais était très proche. « Bientôt de retour avec le groupe. J’ai hâte Let’s Go », a-t-il posté.

Reste à savoir si le milieu de terrain sera opérationnel pour le prochain match du Stade Rennais contre Toulouse FC, prévu le samedi prochain à partir de 21 heures au Stadium TFC. Pour rappel, Clément Grenier a disputé 17 matchs, toutes compétitions confondues, cette saison.