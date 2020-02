PSG : Discipline, Neymar et Presnel Kimpembe sanctionnés !

Le brésilien Neymar Jr et son coéquipier Presnel Kimpembe viennent d’écoper d’une sanction. Les deux joueurs du PSG ont été suspendus par la Commission de Discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) hier jeudi.

Le PSG devra se passer de Neymar et Kimpembe

Comme toujours, c’est jeudi que la Commission de Discipline de la LFP se réunissait. Les cas de plusieurs joueurs sanctionnés par les artibres lors de matchs ont été examinés, dont ceux de Neymar Jr et son coéquipier Presnel Kimpembe.

Lors du dernier match du Paris Saint-Germain face aux Girondinsde Bordeaux (4-3), Neymar avait pris deux cartons jaunes à la 45 et 90e minutes du match. La succession de ces deux cartons a amené l’arbitre à lui coller un autre carton, cette fois rouge, qui a obligé le brésilien à quitter la pelouse avant ses camarades. On attendait donc la confirmation de cette sanction par la LFP, et comme il fallait s’y attendre, la Commission de Discipline a suivi l’avis de l’arbitre Willy Delajod.

Dans ce même match, Presnel Kimpembe avait lui aussi écopé d’un carton jaune à la 85’ minute du match, son troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle. Il avait pris des cartons jaune lors des affiches contre Montpellier puis l' Olympique Lyonnais. Il a donc lui aussi été sanctionné d’un match de suspension ferme qui prend effet à partir du mardi 3 mars 2020 à 0h00.