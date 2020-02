Barça, Juventus Turin Mercato : Le rêve impossible de Beckham

David Beckham ne manque pas d’ambition pour l’ Inter Miami, franchise de MLS dont il est le propriétaire. Mais l’ambition de l’ancienne gloire du football anglais et mondial de recruter une star du Barça et une autre de la Juventus Turin pourrait rapidement se transformer en utopie.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans le viseur de David Beckham ?

Alors qu’il avait récemment révélé au Mirror le souhait de David Beckham de recruter à la fois Lionel Messi du Barça et Cristiano Ronaldo de la Juventus Turin, Adrien Heath n’avait pas été cru. Rien d’étonnant à cela. Les deux joueurs visés sont tout simplement deux des meilleurs joueurs de tous les temps et l’on voit mal comment ils accepteraient de jouer ensemble dans un championnat largement au-dessous de leur niveau.

L’Anglais confirme son intérêt pour Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

Mais l’entraineur de Minnesota United ne racontait pas n’importe quoi. David Beckham est effectivement intéressé par une signature de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo avec l’ Inter Miami. Dans des propos confiés à Reuters, l’ancien Mancunien a expliqué que toutes les équipes du monde, y compris l’ Inter Miami, « souhaiteraient (Lionel) Messi et (Cristiano) Ronaldo… »

Voilà qui ne laisse plus de doute sur les intentions de l’ex-Madrilène pour la star du Barça et celle de la Juventus Turin. Reste que c’est une ambition tout simplement utopique. Ces deux joueurs ne sont pas les meilleurs amis du monde. Par ailleurs, on ne les imagine pas aller se perdre dans des championnats exotiques même après leur retraite européenne. Enfin, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo songeraient plutôt à raccrocher les crampons après leur aventure européenne.