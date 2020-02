OL - Juve : La leçon d’humilité de Juninho pour le match retour

À l’instar de Rudi Garcia, Juninho a savouré la victoire de l’ OL sur la Juventus (1-0), en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, mercredi au Groupama Stadium.

OL : Juninho note la progression de l'équipe lyonnaise

Après le succès de l’ OL sur la Juventus de Cristiano Ronaldo, Juninho s’est dit satisfait de la copie rendue par l’équipe de Rudi Garcia. « C’est une très bonne prestation, surtout en première mi-temps. On a montré beaucoup d’énergie et de sérénité. J’ai beaucoup de satisfaction », a-t-il déclaré sur OLTV.

« J’avais beaucoup d’émotions sur le but (de Lucas Tousart, 31e) dans cette compétition qui est la plus belle. Le milieu et la défense ont bien joué ensemble. Je pense qu’on a été bon sur les coups de pied arrêtés, on a beaucoup progressé dans ce domaine », a commenté le Directeur sportif de l’Olympique Lyonnais.

Comme Rudi Garcia, Juninho a constaté que Lyon a maitrisé la Vieille Dame en première période, mais a été en difficulté en deuxième période. « Les 30 dernières minutes étaient compliquées, car on avait moins le ballon devant », a-t-il noté.

Juninho recommande à l' OL de garder l'humilité avant le retour

Pour finir, le dirigeant de l’ OL a livré sa consigne pour le match retour, dans moins de trois semaines. Selon le Brésilien, l’équipe de Rudi Garcia doit « garder beaucoup d’humilité, car elle va retrouver un adversaire très bon au match retour ».

« Il faut maintenant garder du calme et respecter la Juventus qui est meilleure que nous. Mais le meilleur ne gagne pas toujours, on l’a prouvé mercredi. On devra au retour marquer des buts et essayer de ne pas en prendre », a recommandé Juninho.

Précisons que la manche retour entre les Gones et les Bianconeri est prévue le 17 mars (21h) à l’Allianz Stadium de Turin.