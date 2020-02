Nîmes Olympique : Renaud Ripart a un plan pour battre l' OM

Le Nîmes Olympique recevra l’ OM vendredi (20h45) en ouverture de la 27e journée de Ligue 1. Renaud Ripart croit savoir comment parvenir à battre les hommes d’André Villas-Boas.

Renaud Ripart sort son plan anti-OM

Mal en point en Ligue 1, le Nîmes Olympique (18e) devra affronter l’ OM. Autant dire tout de suite que la mission ne sera pas facile pour les Nîmois. Mais Renaud Ripart, conscient que le choc « sera encore un top match », croit qu’il existe un moyen pour les Crocodiles de venir à bout des Phocéens. Il suffirait que les joueurs de Bernard Blaquart soient « à 100 % dans tous les compartiments avec sérieux, réalisme et réussite… »

Renaud Ripart nostalgique de la victoire de la saison dernière

La saison dernière, le Nîmes Olympique, alors promu de Ligue 1, avait battu l’ OM (3-1) au stade des Costières. Une victoire que le natif de Nîmes n’a pas oubliée. « Ah, quelle soirée... L'ambiance avait été incroyable. Voici 25 ans que les Costières n'avaient plus connu un match de Ligue 1. Nous, dans l'équipe, on découvrait ce niveau. La soirée avait été parfaite », se souvient le Crocodile dans des propos relayés par La Provence.

Le Nîmois se méfie quand même de l’ OM

Il a beau préparer un plan-anti OM et se rappeler la victoire de la saison dernière, Renaud Ripart sait que l’ Olympique de Marseille « ne sera plus le même adversaire » que la saison dernière. Cette saison, il s’agira pour le Nîmes Olympique d’affronter « certainement la meilleure équipe du championnat… » derrière le PSG. Et le joueur de 26 ans de conclure que « ce sera compliqué » pour les Crocodiles.