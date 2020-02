FC Nantes Mercato : AC Milan, ça bouge déjà pour Imran Louza

Intérêt de l’AC Milan, Imran Louza est susceptible de quitter le FC Nantes à l’issue de la saison. Et les lignes commencent déjà à bouger autour de l'avenir du milieu de terrain.

FC Nantes : Imran Louza visé par l’AC Milan, mais…

Imran Louza est sans doute la révélation du côté du FC Nantes cette saison. Lié au club nantais jusqu’en juin 2024, le milieu de terrain enchaine de bonnes prestations dans l’entrejeu nantais. Il impressionne par son assurance, sa vivacité, mais surtout par sa vision du jeu.

Pur produit du centre de formation, Imran Louza s’est imposé en équipe première et fait le bonheur du FC Nantes. Au point où Christian Gourcuff ne peut plus se passer de lui. Cette saison, le Franco-marocain a déjà disputé 26 rencontres, toutes compétitions confondues. Des prestations remarquables dans l’entrejeu nantais qui ne passent plus inaperçues.

À cet effet, Calciomercaro révélait récemment que les recruteurs de l’AC Milan auraient coché le nom d’Imran Louza en bonne place de leurs cibles estivales. Les Rossoneris, en quête d’un nouveau milieu de terrain, s’intéresseraient au profil du Canari et envisageraient de le recruter durant le mercato d’été. Une information confirmée par David Phelippeau.

D’autres clubs en embuscade

En effet, le journaliste pour 20 Minutes assure que le joueur de 21 ans est suivi de près par les recruteurs italiens. Le joueur nantais intéresserait bel et bien les Rossoneris en vue d'un transfert. Mais l’AC Milan ne serait pas le seul club sur le coup. « Imran visé par l’AC Milan ? Oui, comme d’autres clubs. L’inverse serait dingue », a répondu David Phelippeau à un commentaire sur son compte Twitter.

L’avenir d’Imran Louza risque donc d’animer le prochain mercato du FC Nantes, surtout si le milieu polyvalent poursuit sur sa belle lancée en championnat. Il sera difficile de le conserver après puisque plusieurs clubs suivraient attentivement son développement.