Stade Brestois : Dall'Oglio rêve du maintien en Ligue 1

Le Stade Brestois est 13e de la Ligue 1 après 26 journées. Olivier Dall'Oglio apprécie ce rang, mais souhaite être assuré du maintien pour la fin de la saison.

Stade Brestois : Les calculs de Dall'Oglio pour se maintenir en Ligue 1

Olivier Dall'Oglio, l'entraineur du Stade Brestois ne veut pas se retrouver sous pression en fin de championnat. Dès lors, il souhaite que son équipe se mette à l’abri avant le sprint final. Avant la réception d’Angers SCO (14e), un concurrent direct de Brest dans la lutte pour le maintien, le technicien natif du Gard a évoqué la situation du club breton.

« On a une marge de protection qui est intéressante, il faut la garder. C’est sûr qu’il vaut mieux être dans notre position », a-t-il souligné, dans des propos relayés par Ouest-France. Le Stade Brestois compte en effet 34 points, soit 7 de plus que le Nîmes Olympique (18e et barragiste).

« On s’aperçoit aujourd’hui que les équipes qui terminent barragistes prennent un point par match. Il en reste douze, on peut donc estimer qu’il faudra 39 ou 40 points, peut-être un peu plus, pour se sauver », a expliqué Olivier Dall'Oglio en conférence de presse.

Brest n'est pas totalement à l'abri

La formation finistérienne a enregistré 8 défaites, 10 nuls et 8 victoires, avant son match de la 27e journée qui se déroulera samedi (20h). Elle a donc perdu de nombreux points, vu le nombre important de matchs nuls et de défaites. Pour rectifier le tir, le coach des Brestois a demandé à son équipe de ne pas se focaliser sur les « stats et calculs », mais plutôt « d’aller chercher les points sur le terrain ». « On n'est à l’abri de rien. Il n’y a rien de fait. Il peut se passer encore beaucoup de choses dans ce championnat, on doit rester concentré ». Olivier Dall'Oglio veut en effet voir son équipe « s’accrocher chaque week-end », comme toutes les équipes en difficulté.

Pour tenter d’assurer son maintien, le Stade Brestois va devoir lutter jusqu’à la dernière journée tant les écarts entre les clubs de la deuxième moitié du classement sont serrés. Et l’entraineur du club promu n’est pas satisfait de son effectif.

Dall'Oglio déçu de certains joueurs du Stade Brestois

« Il y a des déceptions, car il y a des garçons qui travaillent et qui, pour l’instant, ne sont pas récompensés », a-t-il souligné dans le quotidien régional. Même s’il a tout son groupe au grand complet, Olivier Dall'Oglio avoue qu’il a du mal à faire ses choix, car certains joueurs ne sont pas à niveau.

« C’est difficile, même pour savoir qui va entrer en jeu… Il y a des garçons polyvalents, qui peuvent amener de la fraîcheur, d’autres un peu moins. C’est ça le plus dur pour les joueurs les moins concernés », a déploré l’ancien technicien du Dijon FCO.